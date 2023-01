Tesla hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Zahlen für 2022 präsentiert sowie einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Bei den Anlegern kam das gut an. Die Aktie von Tesla legte nachbörslich mehr als fünf Prozent 152,35 Dollar zu. Tesla hat 2022 trotz hoher Inflation, Konjunktursorgen und Lieferkettenproblemen so viel verdient wie nie zuvor.Der Elektroautokonzern von Starunternehmer Elon Musk steigerte den Gewinn gegenüber dem Vorjahr um 128 Prozent auf 12,6 Milliarden Dollar. Die Erlöse ...

