HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Encavis von 24 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Kursverluste der Aktie böten eine hervorragende Möglichkeit zum Einstieg, schrieb Analyst Thomas Junghanns in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein jüngst abgeschlossenes Rahmenabkommen mit dem Solarparkentwickler Ilos sorge für eine besser gefüllte Pipeline des Investors in Solarparks und Windkraftanlagen an Land./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2023 / 06:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006095003

ENCAVIS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de