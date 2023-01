DJ Diageo profitiert von Absatzwachstum und Preiserhöhungen

Von Michael Susin

LONDON (Dow Jones)--Der Spirituosenhersteller Diageo hat in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2022/23 dank eines gestiegenen Verkaufsvolumens und höherer Preise mehr verdient. Der in London ansässige Hersteller von Johnnie Walker Scotch Whisky, Guinness Stout und Smirnoff Wodka erzielte in den sechs Monaten bis zum 31. Dezember einen Vorsteuergewinn von 3,06 Milliarden Pfund (3,5 Milliarden Euro), verglichen mit 2,72 Milliarden Pfund im Vorjahr.

Das Unternehmen teilte mit, dass der organische Nettoumsatz um 9,4 Prozent wuchs und damit über der vom Unternehmen abgegebenen Konsensschätzung von 7,9 Prozent lag. Dies ist auf ein organisches Volumenwachstum von 1,8 Prozent und einen positiven Preis/Mix von 7,6 Prozent zurückzuführen, der hauptsächlich durch Preiserhöhungen in allen Regionen erzielt wurde.

Das Unternehmen fügte hinzu, dass der organische Nettoumsatz der Super-Premium-Plus-Marken um 12 Prozent wuchs. Der Nettoumsatz stieg auf 9,42 Milliarden von 7,96 Milliarden Pfund im Vorjahr. Eine von FactSet ermittelte Konsensschätzung, die auf den Prognosen von drei Analysten beruht, sah den Nettoumsatz von Diageo bei 9,22 Milliarden Pfund. Der Betriebsgewinn belief sich auf 3,16 Milliarden Pfund, verglichen mit 2,74 Milliarden im Jahr zuvor. Der Vorstand beschloss eine Zwischendividende von 30,83 Pence pro Aktie, gegenüber 29,36 Pence vor einem Jahr.

