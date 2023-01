onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - Finanztitel beflügeln!

Richard Pfadenhauer,

Knapp drei Monate ist es nun her, dass UniCredit über ihre onemarkets Fund Plattform die ersten aktiv gemanagten Fonds auf den Markt brachte. Das Timing hätte kaum besser sein können. Seit ihrem Tief Mitte Oktober 2022 legte ein Großteil der Leitindizes rund um den Globus zu. Von dieser Entwicklung profitierte auch der onemarkets Fidelity World Equity Income Fund. Der Fonds ist weltweit investiert. Maßgeblichen Anteil an der jüngsten Aufwärtsentwicklung haben die Aktien der beiden US-Tech-Werte Amdocs und Cisco Systems, des spanischen Versorgers Iberdrola sowie des Finanztitels Marsh McLennan, die in den zurückliegenden drei Monaten jeweils zweistellig zulegten.

Weltweit zu Hause

Der onemarkets Fidelity World Equity Income Fund ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds. Dabei kann der Portfoliomanager, Fidelity in Aktien aus aller Welt investieren. Neben den Anlagen in etablierten Regionen wie Westeuropa und Nordamerika sind somit Engagements auch in aussichtsreichen Schwellenländern möglich. Der Fokus liegt dabei auf Unternehmen mit einer soliden Bewertung und der Chance auf ein attraktives langfristiges Dividendenwachstum.

Zu den stärksten Sektoren zählen Finanzen, Industrie und IT/Telekommunikation, die knapp 60 Prozent des NAV des Fonds ausmachen (Stand: 31.12.2022). "Mit Finanzen sind allerdings keineswegs nur Banktitel gemeint. Vielmehr qualifizieren sich auch Finanzdienstleister wie die Deutsche Börse oder Marsh McLennan, ein Anbieter von Versicherungsmaklerdiensten, Risikomanagement, Rückversicherungsdienste, Anlage- und Unternehmensberatung für den Fonds," erklärt Markus Beilmann, Experte bei Fidelity. Beide Konzerne schraubten trotz Coronapandemie Umsatz und Gewinn von 2017 bis 2021 stetig nach oben. Die Deutsche Börse profitierte dabei vor allem vom renditestarken Geschäft der Terminbörse Eurex sowie dem Settelmentgeschäft bei Clearstream. "Im Industrie- und IT-Sektor favorisieren wir ebenfalls Unternehmen mit einem weniger volatilen Geschäft." Wolters Kluwer ist aktuell die größte Position im onemarkets Fidelity World Equity Income Fund. Die Niederländer sind nach eigenen Angaben ein weltweit führender Anbieter von Informationen, Software und Dienstleistungen für Fachleute. Sie sind in vier Geschäftsbereichen tätig: Gesundheit, Steuern und Rechnungswesen, Governance, Risiko und Compliance sowie Recht und Regulierung. In den zurückliegenden Jahren konnten Umsatz und Gewinn stetig gesteigert werden. Gründe dafür sind zum einen hohe Martkeintrittsbarrieren für Wettbewerbert und ein Großteil des Umsatzes stammt aus regelmäßigen Abonnements. Nach eigenen Angaben wurde die Dividende in den vergangenen 30 Jahren erhöht oder zumindest stabil gehalten.

Die Finanzmärkte zeigten zuletzt zwar eine deutliche Erholung. Dennoch sind Rezessions- und Zinsängste längst nicht abgeschüttelt. Das Börsenjahr 2023 dürfte somit weiterhin teils deutliche Schwankungen für die Investoren bereithalten. Der onemarkets Fidelity World Equity Income Fund ist sowohl regional als auch über Branchen breit diversifiziert und das Anlagerisiko entsprechend gestreut. Der Fonds ist bestrebt, bei als gering eingeschätztem Risiko eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen und setzt dabei auf solide Unternehmen mit hoher Dividendenkontinuität. Kurskorrekturen an den Finanzmärkten werden allerdings auch am onemarkets Fidelity World Equity Income Fund Spuren hinterlassen und könnten entsprechend zu Wertverlusten führen.

Zu onemarkets Fund

Mit der Einführung von onemarkets Fund beginnt für UniCredit und unsere Kund:innen eine neue Ära: Wir erweitern unser Investmentangebot. Mit onemarkets Funds offerieren wir unseren Kund:innen aktiv intern oder von externen Partnern gemanagte Fonds.

onemarkets ist die Dachmarke für globale Anlagelösungen der UniCredit. Die onemarkets Plattform bietet unseren Kund:innen Zugang zu einer breiten Vielfalt von verschiedenen Investmentlösungen sowie zu den Finanzmärkten weltweit. Mit den Teilfonds von onemarkets Fund erweitern wir nun das bestehende Anlageuniversum für UniCredit-Kund:innen um ein zusätzliches, einzigartiges Angebot an aktiv verwalteten Investmentfonds wie zum Beispiel Aktien- und Multi-Asset-Fonds. Diese eignen sich für Anleger:innen mit unterschiedlichen Chance-Risiko-Profilen und Anlagehorizonten. onemarkets Fund ist die UniCredit UCITS*-Umbrella-Fondsplattform, die als Société d'investissement à capital variable, Société anonyme (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, Aktiengesellschaft) gegründet wurde und von Structured Invest S.A. verwaltet wird.

Das Konzept unserer neuen Fonds-Plattform ermöglicht es, die Asset-Allokation einer erfahrenen und marktkundigen Portfoliomanager:in zu überlassen. Unser Ziel ist es, unseren Kund:innen stets erstklassige Investmentprodukte anzubieten. Die UniCredit entwickelt eigene Anlagestrategien, konzeptioniert in Zusammenarbeit mit renommierten Fondsgesellschaften die Fonds und überwacht deren Wertentwicklungen sowie das Risiko-Ertrags-Profil.

* Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Verkaufs-/Emissionspreis in EUR finaler Bewertungstag onemarkets Fidelity World Equity Income Fund Fonds HB4AK5* 103,21 - onemarkets Fidelity World Equity Income Fund Step Invest Zertifikat HVB7E3** 1.030,00 14.01.2027

* Stand: 24.01.2023; **in Zeichnung bis 16.02.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.01.2023; 09:00 Uhr;

