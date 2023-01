DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Ifo-Exporterwartungen steigen im Januar

Die Ifo-Exporterwartungen sind im Januar auf 4,3 Punkte von 2,0 im Dezember gestiegen. "Die deutschen Exporteure hoffen auf neuen Schwung zu Beginn des Jahres", teilte das Institut mit. Die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie rechnet demnach mit deutlichen Zuwächsen bei den Exporten in den kommenden Monaten. Auch in die Chemische Industrie ist der Optimismus zurückgekehrt.

Verdi lässt Beschäftigte der Post am Donnerstag erneut streiken

Im Tarifkonflikt zwischen Verdi und der Deutschen Post ruft die Gewerkschaft bundesweit an diesem Donnerstag erneut zu Streiks auf. In ausgewählten Betrieben in den Paket- und Briefzentren sowie in der Zustellung soll ganztägig die Arbeit niedergelegt werden, wie Verdi mitteilte. An den ganztägigen Streiks in der vergangenen Woche hatten sich von Donnerstagabend bis Samstag insgesamt rund 30.000 Beschäftigte beteiligt.

Tarifverhandlung in Kunststoffverarbeitung ohne Ergebnis

Die erste Verhandlungsrunde für die rund 100.000 Beschäftigten in der Papier, Pappe und Kunststoffe in Berlin sind am Mittwochabend ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Gewerkschaft Verdi lehnt das Arbeitgeberangebot des Hauptverbandes Papier und Kunststoffverarbeitung (HPV), das erst zum Schluss des Gesprächs vorgelegt wurde, als völlig unzureichend ab, wie Verdi mitteilte.

Scholz sieht keinen Vertrauensverlust bei Alliierten durch Zögern in Panzer-Frage

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht durch seine lange Abwägung in der Frage von Kampfpanzer-Lieferungen an die Ukraine keinen Vertrauensverlust bei den internationalen Partnern. "Nein, den gibt es auch nicht", sagte Scholz in der ZDF-Sendung "Was nun, Herr Scholz?". "Alle wissen, dass wir den größten Beitrag leisten." Und alle wüssten auch, "dass wir das nicht tun als jemand, der alleine geht, sondern zusammen mit allen anderen".

USA liefern der Ukraine 31 Kampfpanzer vom Typ Abrams

Nach der Zusage von deutschen Leopard-2-Panzern für die Ukraine haben die USA ihrerseits die Lieferung von 31 Kampfpanzern vom Typ M1 Abrams angekündigt. US-Präsident Joe Biden sagte bei einer Fernsehansprache im Weißen Haus, die Kampfpanzer würden "die Fähigkeit der Ukraine verstärken, ihr Territorium zu verteidigen und ihre strategischen Ziele zu erreichen". "Es ist keine offensive Bedrohung für Russland", betonte der US-Präsident.

Selenskyj fordert auch Langstreckenraketen und Jets

Wenige Stunden nach der Zusage von Kampfpanzer-Lieferungen seitens Deutschlands und der USA hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die westlichen Verbündeten seines Landes auch um Langstreckenraketen und Kampfflugzeuge gebeten. "Je mehr Unterstützung unsere Helden an der Front von der Welt erhalten, desto schneller wird die russische Aggression beendet", sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache. Der Staatschef dankte zudem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und US-Präsident Joe Biden für deren Zusage, Kampfpanzer zu liefern.

Europäisches Land will Ukraine offenbar Streumunition liefern

Ein europäisches Land will der Ukraine offenbar Streumunition zur Verfügung stellen - und Deutschland dafür um eine Liefergenehmigung bitten. Sein Land wolle die umstrittene Munition an Kiew liefern, sagte ein offizieller Vertreter eines europäischen Landes in Washington. Seine Regierung habe die Lieferung bereits beschlossen und wolle nun nach der Zustimmung Deutschlands wegen dessen Produktionsbeteiligung suchen. Der Vertreter wollte anonym bleiben und auch den Namen seines Landes nicht nennen lassen. Streumunition ist international geächtet.

Russland erhöht nach ukrainischen Angaben militärischen Druck in Donezk-Region

Russland hat nach ukrainischen Angaben den militärischen Druck im Kampf um die Stadt Bachmut in der ostukrainischen Donezk-Region erhöht. "Der Feind intensiviert seinen Druck in den Sektoren Bachmut und Wuhledar", erklärte die ukrainische Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar. Im Donbass hätten sie der überlegenen Anzahl russischer "Soldaten und Waffen" den Vorteil einer "professionellen Militärführung und des Muts der Soldaten" entgegenzusetzen. Maljar gab an, dass Russland eine große Anzahl von Soldaten sowie viel militärische Ausrüstung und Waffen in den Kampf schicke. Moskau verzeichne "beträchtliche Verluste", gebe aber nicht auf.

USA warnen Banken vor Gewerbeimmobilieninvestment durch Oligarchen

Eine US-Aufsichtsbehörde hat die Banken davor gewarnt, dass russische Oligarchen versuchen könnten, die gegen sie verhängten Wirtschaftssanktionen in den USA durch Investitionen in Gewerbeimmobilien zu umgehen. Vermögende Russen mit Verbindungen zum Kreml könnten Gelder in den kommerziellen Immobiliensektor verschieben, wo komplexe Finanzierungsmethoden und undurchsichtige Eigentumsstrukturen es leichter machten, die Herkunft des Geldes zu verschleiern, teilte das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), eine Bundesbehörde des Finanzministerium, mit.

Trump darf auf Facebook und Instagram zurückkehren

Die gesperrten Konten des früheren US-Präsidenten Donald Trump bei den Online-Plattformen Facebook und Instagram werden wieder freigegeben. "Wir werden die Suspendierung der Accounts von Herrn Trump bei Facebook und Instagram in den kommenden Wochen beenden", erklärte der Mutterkonzern Meta. "Die Öffentlichkeit sollte in der Lage sein zu hören, was Politiker sagen, damit sie fundierte Entscheidungen treffen kann."

Schweden Dez Handelsbilanz Defizit 1,2 Mrd SEK

Schweden Dez Exporte 172,1 Mrd SEK

Schweden Dez Importe 173,3 Mrd SEK

Norwegen Nov Arbeitslosenquote bereinigt 3,2%

Südkorea BIP 4Q -0,4% gg Vorquartal, +1,4% gg Vorjahr

Südkorea BIP 4Q PROGNOSE -0,3% gg Vorquartal, +1,5% gg Vorjahr

Südkorea BIP 2022 +2,6% gg Vorjahr

Philippinen BIP 4Q +7,2% gg Vorjahr (PROG +6,8%)

Philippinen BIP 4Q +2,4% gg Vorquartal

