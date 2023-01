Berlin (ots) -Der neue Mehrheitsaktionär der FAKT AG, die Semper F. UG, hat in Kooperation mit Arnold Investments GmbH in Berlin, die Potenziale, der derzeit noch in vorläufiger Insolvenz befindlichen FAKT AG analysiert. "Das Ergebnis der Analyse ist so positiv, dass der nächste Schritt, eine eigenerwaltete Insolvenz, angestrebt wird", so das Feedback der Beteiligten. Die Insolvenz in Eigenverwaltung bietet die Chance, die vorhandenen Potenziale zu heben und bei einem erfolgreichen Verlauf, die FAKT AG zu sanieren und das Insolvenzverfahren zu beenden. Der Antrag wird in den kommenden Tagen eingereicht werden.Sollte trotz des vielversprechenden Potenzials des Liegenschaftsportfolios der Antrag abgelehnt werden, müsste ein schneller Verkauf der Liegenschaften im Rahmen eines einfachen Insolvenzverfahrens stattfinden, was, laut den Befürchtungen der Semper F. UG, zu den gegenwärtigen Marktbedingungen für alle Beteiligten unvorteilhaft wäre.Hintergrundinformationen:Arnold Investments - in Österreich als Arnold Immobilien tätig - ist auf die Vermittlung von Immobilieninvestments in zehn europäischen Märkten spezialisiert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wien wurde 2009 von Markus Arnold gegründet und zählt heute zu einem der führenden Investmentmakler Europas. Das breit gefächerte Immobilienportfolio umfasst Zinshäuser, Fachmärkte, Einkaufszentren, Bürohäuser, Hotels und Grundstücke in ganz Europa. www.arnold.investmentsWeitere Informationen zu den Immobilieninvestmentmärkten der Europäischen Union: www.arnold.investments/de/marketWeitere Informationen zu den Immobilieninvestmentmärkten der Europäischen Union: www.arnold.investments/de/marketPressekontakt:Akonsult PR, Kristin Allwinger, +43-660-3737-118, office@akonsult.atOriginal-Content von: Akonsult KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158905/5425840