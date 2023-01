Elektrifizierung im Busverkehr dank Lithium Ob in New York oder in Deutschland, der Busverkehr wird zunehmend elektrifiziert. In New York ist es ein deutsches Unternehmen aus München, das zwei Elektrobusflotten elektrifiziert. Mit dabei ist der größte öffentliche Busflottenbetreiber der USA. Elektrobusse sind auch hierzulande immer öfter zu sehen. So planen viele Verkehrsunternehmen eine komplette Umrüstung ihrer Busflotten in den nächsten Jahren. Bis 2040 sollen bis zu 70 Prozent aller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...