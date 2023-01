Unterföhring (ots) -- Satellitenkapazitäten für neue Sender langfristig gesichert- HIGH VIEW launcht im Februar vier Musiksender im Free-TVDas inhabergeführte Medienunternehmen HIGH VIEW und SES Germany bauen ihre langjährige Partnerschaft aus. Mit der neuen Vereinbarung sichert sich HIGH VIEW zusätzliche Satellitenkapazitäten auf dem ASTRA-Flagschiff-Satelliten 19,2° Ost, um darüber neue Angebote verbreiten zu können.Schon am 01. Februar launcht HIGH VIEW unter der etablierten Dachmarke DELUXE MUSIC mit DELUXE DANCE BY KONTOR, DELUXE FLASHBACK, DELUXE ROCK und DELUXE RAP gleich vier neue lineare Free-TV Sender über Satellit auf ASTRA 19,2° Ost."Der Free-TV Launch der vier neuen Musiksender ist für HIGH VIEW ein weiterer wichtiger Schritt für den Ausbau der Vermarktung und des Musikangebotes. DELUXE MUSIC ist für das deutsche Publikum und den großen Bildschirm gemacht. Der Satellit ermöglicht es uns, mit mehr als 17 Millionen TV-Haushalten knapp die Hälfte der deutschen TV-Zuschauer zu erreichen. Er ist somit essenziell für den Markenaufbau und um relevante, planbare und messbare Reichweite für unsere Partner aufzubauen. Wir freuen uns über die Chance mit DELUXE DANCE BY KONTOR, DELUXE FLASHBACK, DELUXE ROCK und DELUXE RAP die Vermarktung und die Marke DELUXE MUSIC mit starken Partnern an unserer Seite weiter auszubauen", so Ulrike Unseld, die die Vermarktung und das Musikportfolio bei HIGH VIEW verantwortet."Starke Marken und eine hohe Reichweite: Die Verbreitung über ASTRA Satellit bietet dafür das perfekte Match. Ohne Zweifel gehört DELUXE MUSIC zu den relevantesten Musikmarken in Deutschland. Mit seinen vier neuen Sendern nutzt HIGH VIEW diese Reichweite und macht das frei empfangbare Unterhaltungsangebot für viele Zuschauer:innen damit bunter, lauter, vielfältiger", sagt Christoph Mühleib. Er verantwortet als Geschäftsführer SES Germany die Geschäfte von SES und ASTRA für DACH.Über die neuen Angebote:Das Herzstück von DELUXE DANCE BY KONTOR sind aktuelle Dance-Hits, über Club-Classics und Party-Hits bis hin zu Dance-Pop. Auch exklusive DJ-Sets haben ihren Platz im Programm.Die Musik der eigenen Jugend vergisst man nie. DELUXE FLASHBACK schaut zurück in die letzten vier Jahrzehnte mit einem Schwerpunkt in den 90er und 00er Jahren und bietet eine perfekt abgestimmte Mischung!HipHop hat eine ganze Generation geprägt und ist heute das lebendigste und kreativste Genre in der jungen Zielgruppe. Das Programm von DELUXE RAP ist so vielfältig wie der HipHop selbst: International, Deutschrap, Oldschool, Classics und auch eine Prise R&B und Soul.Bei DELUXE ROCK kommen Rockfans jeden Alters voll auf ihre Kosten. Das Spektrum reicht von Kult-Rock und Alternative über Deutschrock bis zu aktuellem Rock und neuen Trends.Die Empfangsparameter von DELUXE DANCE BY KONTOR, DELUXE FLASHBACK, DELUXE ROCK und DELUXE RAP:Orbital Position: 19,2° OstSatellit: Astra 1L Tp. 1.118Frequenz: 12699.00 MHz, V-PolSymbolrate: 23,5 Msym/sModulation: DVB-S2, 8PSK, FEC 3/4Mehr Informationen:www.astra.de (https://astra.de/)wowi.astra.dehttps://www.facebook.com/Astra (https://m.facebook.com/Astra.Fernsehen/)Folgen Sie uns auf Facebook (https://m.facebook.com/Astra.Fernsehen/) und YouTube (https://www.youtube.com/user/ASTRADeutschlandGmbH)!Über ASTRAASTRA ist ein Satellitensystem der SES, dem führenden globalen Anbieter von Konnektivitätslösungen für Inhalte mit einer Flotte von über 70 Satelliten. Unter dem Markennamen ASTRA verantwortet die SES Germany GmbH die Vermarktung und den Vertrieb der Services von SES in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Über die Orbitalposition 19,2 Ost überträgt ASTRA ohne monatliche Anschlusskosten rund 300 Programme in deutscher Sprache. ASTRA ist der führende Empfangsweg in Deutschland: Ende 2021 empfingen in Deutschland 17 Millionen TV-Haushalte ihre Programme über Satellit. Mehr Informationen unter www.astra.de.Pressekontakt:Frank LiliePressesprecherTel. + 49 (0) 89 1896 1640frank.lilie@ses.comwww.astra.deOriginal-Content von: ASTRA Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74836/5425845