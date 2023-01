Der E-Autobauer Tesla konnte im abgelaufenen vierten Quartal sowohl den Gewinn als auch den Umsatz steigern und die Erwartungen übertreffen. Rückblick: Nach einem Minus von 65% im vergangenen Handelsjahr sind die Tesla-Papiere im Januar in eine Erholung übergegangen. Dabei legten die Notierungen bislang 17,3% an Wert zu und stiegen am Dienstag in der ...

