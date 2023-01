Der Schweizer Warenprüf- und Inspektionskonzern SGS S.A. (ISIN: CH0002497458) will für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von 80 Franken (ca. 79,71 Euro) je Aktie ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Beim aktuellen Börsenkurs von 2.260 Franken (ca. 2.252 Euro) beträgt die derzeitige Dividendenrendite ca. 3,54 Prozent. Die Auszahlung bleibt damit im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die nächste Generalversammlung ...

