DJ Rheinmetall erhält Modernisierungs-Auftrag der Bundeswehr

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundeswehr hat Rheinmetall mit der Modernisierung von Führungsmittelausstattungen für Soldatensysteme beauftragt. So sollen Führungsmittelausstattungen im Umfang von 14 Zugsystemen "Infanterist der Zukunft - Erweitertes System" an die Truppe ausgeliefert werden, wie der Rüstungskonzern mitteilte. Diese umfassen Ausstattungen für 476 einzelne Soldaten. Der Auftrag in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionen-Betrags in Euro wurde im Dezember 2022 gebucht.

January 26, 2023 03:31 ET (08:31 GMT)

