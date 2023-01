Der Softwarekonzern SAP hat am Donnerstagmorgen seine Jahreszahlen vorgestellt und gleichzeitig einen Jobabbau angekündigt. Alles im allen erzielte das Unternehmen durchwachsene Ergebnisse hieß es von Analystenseite. An der Börse geht es für die SAP-Aktie am Vormittag an der Frankfurter Börse spürbar nach unten.Im vergangenen Jahr steigerte SAP den Jahresumsatz um insgesamt elf Prozent auf 30,9 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...