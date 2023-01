Köln (ots) -NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat vom Ford-Konzern Klarheit für die Zukunft des Kölner Ford-Standorts gefordert. "Die Unsicherheit für die Beschäftigen bei Ford in Köln ist eine schwere Belastung. Hier muss Ford rasch Klarheit schaffen", sagte der CDU-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger" und dem "Express". (Donnerstag-Ausgaben). "Wir brauchen sozialverträgliche Lösungen und belastbare Perspektiven für die Beschäftigten", betonte Wüst. Hierzu sei er bereits "persönlich in Kontakt mit Ford". Die Investitionen von Ford in das "Cologne Electrification Center" und die dort geplante Fertigung von elektrischen Fahrzeugen seien immerhin gute Signale für den Standort. Die Transformation zur Elektromobilität werde durch die Landesregierung unterstützt. "So steuert das Land etwa für den Aufbau der Forschungsfabrik Batteriezelle in Münster 180 Millionen Euro für Grundstücke und Gebäude bei", sagt der Ministerpräsident.Die Automobilindustrie stehe weltweit vor großen Aufgaben. "Besonders der Wandel zur Elektromobilität ist eine gewaltige Herausforderung - für Hersteller wie auch für Beschäftigte", sagte Wüst. Hinzu kämen ein gestiegener Wettbewerbsdruck und neue Anforderungen an die Gestaltung von globalen Lieferketten. Beim ambitionierten Umbau Nordrhein-Westfalens zur ersten klimaneutralen Industrieregion Europas setzte die Landesregierung auch weiterhin auf den Schulterschluss mit Wirtschaft und Gewerkschaften. Arbeitnehmervertreter befürchten, dass durch geplante Umstrukturierungen bis zu 3200 Jobs wegfallen könnten. Anfang des Jahres arbeiteten am Kölner Ford-Standort noch 14 000 Beschäftigte.https://www.ksta.de/wirtschaft/stellenabbau-bei-ford-hendrik-wuest-fordert-klarheit-fuer-beschaeftigte-420159Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5425952