Die Solartochter der Iqony (früher Steag) SENS baut drei PV-Projekte in Italien mit 17 Megawatt. Berater rechnen mit vielen neuen subventionsfreien PV-Anlagen in Italien. Die Iqony-Tochter SENS hat über ihre italienische Tochtergesellschaft SENS Italia S.r.l. eine erste Projektfinanzierung als unabhängiger Stromerzeuger in Italien aufgenommen. Darüber berichtet die Iqony Solar Energy Solutions ("SENS"). Iqony ist der neue Name der Essener Steag AG. Im Zuge einer Rahmenkreditvereinbarung mit BPCE ...

