Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der DIC Asset AG vom 25.01.2023:Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,wir blicken auf das Geschäftsjahr mit dem höchsten FFO-Ergebnis in der Geschichte der DIC Asset AG ("DIC") zurück. Ein Jahr, in dem uns die weltpolitische Lage und die veränderten Rahmenbedingungen am Immobilieninvestmentmarkt - Stichwort Zinswende - vor große Herausforderungen gestellt haben. Wir haben uns diesen Herausforderungen erfolgreich gestellt und nach Ablauf des Geschäftsjahrs (auf Basis vorläufiger ungeprüfter Zahlen) Funds from Operations/FFO (vor Steuern, nach Minderheiten) in Höhe von 114,2 Mio. Euro erreicht, ein Ergebnis, das rund 7% über dem Vorjahr liegt. Damit haben wir unsere Prognose umgesetzt, mit der wir Ihnen FFO zwischen 114 bis 117 Mio. Euro in Aussicht gestellt haben. Wir waren also in turbulenten Zeiten nicht nur überaus zuverlässig, sondern auch sehr erfolgreich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...