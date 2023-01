HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3868/ Die Sparquote der US-Haushalte ist auf den tiefsten Stand seit 2005 eingebrochen und liegt aktuell bei 2,2 Prozent. In diesem Podcast werden wir uns u.a. mit den Fragen auseinandersetzen,-> wie sich die Sparquote in den letzten 50 Jahren entwickelt hat,-> warum die Sparquote so niedrig und -> welche Auswirkungen diese Entwicklung haben kann.Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, höre einfach einmal rein. Die Audio-Business-Chart-Sammelseite: https://audio-cd.at/abcDie Audio Business Charts zum Ansehen: https://photaq.com/page/index/4083 Die Audio Business Charts als Spotify-Playlist: https://open.spotify.com/playlist/5cwFEQBOHe9IJDlkygQNeb Zum Sprecher gibt es auch einen Börsepeople-Podcast: Josef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...