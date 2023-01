FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS FRESNILLO PRICE TARGET TO 800 (950) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 62 (63) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS FRESNILLO PRICE TARGET TO 900 (1100) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 210 (180) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 310 PENCE - BERNSTEIN CUTS EASYJET TO 'MARKET-PERFORM' (OP) - PRICE TARGET 550 (500) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS FORTERRA PLC TARGET TO 250 (273) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1050 (1000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ROLLS-ROYCE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 136 (90) PENCE - JPMORGAN CUTS CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 950 (1120) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ENQUEST PRICE TARGET TO 38 (45) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS GENEL ENERGY PRICE TARGET TO 163 (181) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 56 (83) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 217 (237) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN PLACES BEAZLEY ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES HISCOX TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 1200 (930) PENCE - JPMORGAN RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 340 (310) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 750 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS BOOHOO TO 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 35 PENCE - RBC CUTS OCADO TO 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 560 (800) PENCE - RBC RAISES ASOS PRICE TARGET TO 950 (825) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES MONEYSUPERMARKET.COM TARGET TO 280 (250) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 620 (610) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/SOCGEN RAISES BAE SYSTEMS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 974 (837) PENCE - RPT/SOCGEN RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 122 (80) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 205 (210) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 75 (71) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1010 (850) PENCE - 'NEUTRAL'



