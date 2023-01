Tesla mit Rekordgewinn - Aktienkurs leidet trotzdem

Werbung







Der Autokonzern vermeldet trotz makroökonomischer Unsicherheiten Umsatz- und Gewinnsteigerung für das vergangene Jahr 2022. Außerdem: Jörg Scherer, technischer Analyst der HSBC, analysiert den Aktienkurs der NVIDIA-Aktie aus technischer Perspektive.



Am Mittwochabend stellte der Elektroautobauer seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 vor. Der Konzern konnte seinen Gewinn um 128 % gegenüber dem Vorjahr auf nun 12,6 Milliarden USD steigern. Gleichzeitig stiegen auch die Umsätze, allerdings lediglich um 51 % auf 81,5 Milliarden USD. Für das laufende Jahr 2023 setzt Tesla-Chef Elon Musk hohe Wachstumsziele. So plane man die Zahl der ausgelieferten Autos jährlich um 50 % gegenüber dem Vorjahr zu steigern. Zuletzt hat der Konzern 1,3 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, was allerdings lediglich eine Steigerung von 40 % im Vergleich zu 2021 darstellt. Musk zieht trotz dessen ein positives Fazit für das vergangene Geschäftsjahr. Man habe ein fantastisches Jahr vorzuweisen und das trotz der makroökonomischen Unsicherheiten, so der Tesla-Chef. Aktionäre setzten die Tesla-Aktien entgegen der überwiegend positiven Ergebnisse unter Druck. Zuletzt hatten Preissenkungsspekulationen Sorgen um potenziell rückläufige Umsätze ausgelöst.









Aktuell blicken Börsenteilnehmerinnen und Börsenteilnehmer verstärkt auf die großen Tech-Konzerne um die potenziell folgende konjunkturelle Abkühlung einzuschätzen. Jörg Scherer, technischer Analyst der HSBC, wirft in der heutigen Ausgabe des kostenlosen Daily Trading-Newsletters einen Blick unter anderem auf den Aktienkurs von NVIDIA. Melden Sie sich gerne kostenlos für den Newsletter an und freuen Sie sich auf täglich aktuelle technische Analysen von spannenden Basiswerten. Hören Sie zudem gerne in unseren neuen Podcast zum Daily Trading rein - verfügbar auf allen gängigen Musikplattformen.









