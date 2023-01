Datenaustausch und Datenökosysteme als Innovationsvektoren für das Allgemeinwohl.

Dawex, das führende Technologieunternehmen für Datenaustausch, Daten-Marktplatz und Data Hub gab heute bekannt,dass es der Global Innovators Community des Weltwirtschaftsforums beitritt. Dawex ist Mitglied der Data Policy Platform mit der Aufgabe, "die Zukunft der Data Policy zu gestalten" und beteiligt sich aktiv an der Data Policy Arbeitsgruppe mit dem Ziel, den Wert von Daten durch erhöhte Zusammenarbeit, die Entwicklung von Datenpolitiken und verstärkte Aktionen über Daten-Ökosysteme freizusetzen.

Die Global Innovators Community vereint die weltweit vielversprechendsten Startups und Scaleups an der Spitze ethischer Ansätze in Sachen Technologie und Innovation für Geschäftsmodelle mit neuen Ideen zum Schutz von Gesellschaften, Gemeinschaften und Branchen weltweit.

"Die Herausforderungen, mit denen Organisationen heute konfrontiert werden, seien es Klima, Ernährung, Krankheiten, Wirtschaft, Umwelt oder Gesellschaft, sind derart komplex, dass einzelne Unternehmen oder Regierungen diese inzwischen unmöglich selbst lösen können", meint Fabrice Tocco, Co-CEO bei Dawex. "Ein besserer Zugang sowie eine bessere Nutzung von Daten aus zahlreichen Quellen in einem Datenökosystem können die Lösungen für die kritischsten Herausforderungen der Welt sein."

Dawex wurde vom Weltwirtschaftsforum zum Tech Pioneer ausgezeichnet, ist Mitglied des Data Policy Global Future Council sowie Sprecher beim letzten Jahrestreffen des Forums in Davos zum Thema "Das Vertrauen in den öffentlichen-privaten Datenaustausch stärken", behauptet sein Engagement und teilt seine Vision und seine Expertise für den künftigen Datenaustausch sowie Ökosysteme. Dawex unterstützt die umfassenden Aufgaben der Arbeitsgruppe des Weltwirtschaftsforums zur Beschleunigung des Datenverkehrs im Sinne des Allgemeinwohls.

"Der Datenaustausch ist ein Innovationskatalysator, der Datenpotenzial freisetzt und somit die Zusammenarbeit von öffentlichen und privaten Organisationen neu definiert. Dawex freut sich darüber, der Global Innovators Community beizutreten und sich weiterhin beim Weltwirtschaftsforum zu engagieren. Hierfür arbeiten wir in Sachen Datenpolitik mit und ermöglichen dadurch öffentlichen und privaten Unternehmen die durch den Datenaustausch geschaffenen Gelegenheiten zu ergreifen. Datenökosysteme spielen in der Wirtschaft eine wesentliche Rolle und sind zu einem Hauptwettbewerbsfaktor für Unternehmen und die wirtschaftliche Souveränität geworfen", streicht Fabrice Tocco heraus.

Über Dawex

In einer Wirtschaftswelt, in der Daten zu einem potenziell unbegrenzten Produkt mit einem Eigenwert geworden sind sowie eine neue Einkommensquelle, ermöglicht es die Dawex-Technologie Organisationen, neue Ökosysteme rund um Plattformen für den Datenaustausch zu erstellen, die den gesetzlichen Vorgaben sowie den Themen Nachverfolgbarkeit und Sicherheit genügen. Dawexist der Markführer für die Technologie von Plattformen für den Datenaustausch Datenmarktplatz und Data Hub zur Koordination von Sourcing, Vertrieb und Datenaustausch. Dawex wurde vom Weltwirtschaftsforum 2020 als "Technology Pioneer" anerkannt und ist aktives Mitglied von Gaia-X. Das französische Unternehmen Dawex wurde 2015 gegründet und ist inzwischen in Europa, Asien, den Vereinigten Staaten und im Mittleren Orient tätig.

