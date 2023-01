EQS-Ad-hoc: publity AG / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges

publity AG verfolgt geplante Anleiheemission nicht weiter



26.01.2023 / 11:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER SONSTIGEN LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. publity AG verfolgt geplante Anleiheemission nicht weiter Frankfurt am Main, 26.01.2023 - Der Vorstand der publity AG (Scale, ISIN DE0006972508, "publity") hat heute beschlossen, die geplante Emission einer weiteren Unternehmensanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 100 Mio. (vgl. Ad hoc vom 7.10.2022) aufgrund des aktuellen Kapitalmarktumfelds nicht weiterzuverfolgen. Zur Wahrnehmung von Investmentopportunitäten verfügt publity über ausreichend andere Finanzierungsmöglichkeiten. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Pressekontakt: edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Telefon +49(0) 69/905505-52

E-Mail: publity@edicto.de 26.01.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com