Europas größter Softwarehersteller SAP will sich angesichts der geplanten Wende hin zu mehr Gewinn schlanker aufstellen und dafür auch Tausende Jobs streichen. Neben dem Jobabbau von 3000 Stellen stellten die Walldorfer am Donnerstag auch ihre US-Marktforschungstochter Qualtrics ins Schaufenster - ein Verkauf könne die Profitabilität heben und mehr Fokus auf die Kerngeschäfte erlauben, hieß es von Konzernchef Christian Klein. Die Kündigungswelle betrifft rund 2,5 Prozent aller Beschäftigten, in Deutschland sind rund 200 Arbeitsplätze. Der Stellenabbau soll weitere Investitionen ins Kerngeschäft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...