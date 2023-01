© Foto: Ashish Vaishnav - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Der Nikola-Shortseller Hindenburg wirft der Adani Group den "größten Betrug der Geschichte" vor. Die Aktien des indischen Mischkonzerns gehen daraufhin auf Talfahrt. Die Hintergründe.

Der bekannte Leerverkäufer Hindenburg Research setzt auf fallende Kurse bei der Adani Group Aktie. Hindenburg wirft dem indischen Mischkonzern "seit Jahrzehnten dreiste Aktienmanipulation und Bilanzfälschung" vor. Das geht aus einem Tweet des Shortsellers von gestern Abend hervor.

[twitter]1618077612680818688[/twitter]

In einem auf der Website von Hindenburg veröffentlichten Bericht heißt es: "Nach umfangreichen Recherchen haben wir eine Short-Position gegen die Adani-Group über in den USA gehandelte Anleihen und in Indien nicht gehandelte Derivate aufgebaut".

Die Adani Group bezeichnete den Hindenburg-Bericht als "böswillige Kombination selektiver Falschinformationen" und fügte hinzu, dass sich das Unternehmen " stets an alle Gesetze gehalten" habe.

"Der Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts zeigt eindeutig eine dreiste, böswillige Absicht, den Ruf der Adani Group zu untergraben", erklärte der Finanzchef der Gruppe, Jugeshinder Singh, gegenüber dem US-Nachrichtensender CNBC.

Die Adani Group ist ein großer indischer Mischkonzern, der in verschiedenen Sektoren wie Energie, Bergbau, Logistik und Infrastruktur tätig ist. Das 1988 von Gautam Adani gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad, Indien, und expandiert in internationale Märkte wie Australien und Indonesien.

Mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet über 46 Milliarden Euro gehört die Adani Group zu den zwanzig größten börsennotierten Unternehmen Indiens. Gründer Gautam Adani ist mit einem Vermögen von 119 Milliarden US-Dollar laut Bloomberg Billionaires Index der drittreichste Mensch der Welt.

An der National Stock Exchange of India (NSE), der größten Wertpapierbörse Indiens, notiert die Aktie des Konzerns derzeit mehr als ein Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 3.405 indische Rupien (umgerechnet 41,82 US-Dollar).



Derweil prüft die Adani Group rechtliche Schritte gegen den Leerverkäufer Hindenburg Research. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion