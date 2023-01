NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen. Analystin Celine Pannuti rückte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie vor allem eine Schwäche auf dem Absatzmarkt Nordamerika in den Fokus. Das Wachstum des Spirituosenherstellers sei dort nicht einmal halb so stark gewesen wie vom Markt erwartet und auch das operative Ergebnis habe die Erwartungen verfehlt./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2023 / 07:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2023 / 07:51 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0002374006

DIAGEO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de