10 Millionen Menschen und Unternehmen erhalten mit Wise bis 2022 Zugang zu schnellen und günstigen internationalen Zahlungen

Wise, das globale Technologieunternehmen, das die beste Art und Weise entwickelt, Geld auf der ganzen Welt zu bewegen, hat im Jahr 2022 15 neue Partnerschaften geschlossen und geht mit insgesamt 60 Partnern weltweit in das Jahr 2023.

Map features select Wise Platform partners only

Diese Partnerschaften werden durch die Wise Platform ermöglicht, die es Banken und Unternehmen erlaubt, die Leistung von Wise in ihre bestehende Plattform einzubetten. Allein im Jahr 2022 haben fast 10 Millionen neue Kunden über die Wise Platform Zugang zu Wise erhalten.

Darüber hinaus hat die Wise Platform im vergangenen Jahr vier neue Märkte erschlossen: in Israel mit dem Kreditkartenunternehmen Max, in der Türkei durch die Partnerschaft von Wise mit Birlesik Odeme und Fibabanka, in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit der Neobank Wio und in Hongkong mit der virtuellen Bank ZA Bank.

Wise Platform hat auch seine Präsenz in Asien und Nordamerika ausgebaut, insbesondere in zwei Bereichen: Investitionen und Unternehmensdienstleistungen. In Singapur ist Wise Platform eine Partnerschaft mit Tiger Brokers und GoTrade eingegangen, um das globale Investieren für jedermann zu vereinfachen, während in den USA neue Partner wie AvidXchange, Ramp, Brex und Firstbase Unternehmen mit wichtigen Tools versorgen, die sie bei ihrer internationalen Tätigkeit unterstützen.

Im Vereinigten Königreich startete Wise zusammen mit Wagestream, einer App für finanzielles Wohlergehen von Arbeitnehmern, und Onfolk, einem Unternehmen für Personalwesen und Gehaltsabrechnung, und stärkte damit ihren Einfluss darauf, wie Menschen auf der ganzen Welt von ihren Arbeitgebern bezahlt werden.

Zusätzlich zu den neuen Partnern konnte Wise Platform 2022 auch bestehende Partnerschaften ausbauen. Dazu gehörten die Einführung neuer Business-Services mit Monzo und Yapeal, ein Freelancer-Service mit Multiplier und ein schnellerer, erweiterter Service mit Deel.

Schließlich führte Wise Platform International Receive ein, das es Banken erleichtert, internationale Zahlungen effizient und zuverlässig über das Swift-Netzwerk zu empfangen. International Receive bietet neuen Banken einen einfachen Weg, um Kunden den Empfang von Geld aus dem Ausland zu ermöglichen, und ermöglicht es etablierten Banken, von der Schnelligkeit und Erschwinglichkeit von Wise Platform zu profitieren. Die Integration kann in nur wenigen Wochen erfolgen.

Steve Naudé, Leiter der Wise Platform, sagte:

"Die Expansion von Wise Platform ist ein Beweis für die Relevanz unseres Angebots für Unternehmen und ihre Kunden in verschiedenen Branchen. Wir ermöglichen es unseren Partnern, eine marktführende Infrastruktur für grenzüberschreitende Zahlungen schnell und zu relativ geringen Kosten in ihre Plattform zu integrieren. So können sie ihre Kunden besser bedienen und sich gleichzeitig auf ihr Kerngeschäft konzentrieren."

"Mit jeder Partnerschaft bieten wir mehr Kunden und Unternehmen Zugang zu schnellen, günstigen, bequemen und transparenten internationalen Zahlungen. Wir freuen uns darauf, im Jahr 2023 mit weiteren neuen und alten Partnern zusammenzuarbeiten, um unserer Mission ‚Geld ohne Grenzen für alle' immer näher zu kommen."

Dan Drees, Chief Growth Officer von AvidXchange, sagte:

"Die Entscheidung für eine Partnerschaft mit Wise, um unseren Kunden erstklassige internationale Zahlungsmöglichkeiten zu bieten, fiel uns aufgrund der marktführenden Plattform und der nahtlosen Integrationsmöglichkeiten leicht. Gemeinsam sind wir bestrebt, die Zahlungsprozesse unserer Kunden unabhängig von den Ländergrenzen effizienter zu gestalten."

Dan Westgarth, Chief Operating Officer bei Deel, sagte:

"Die neue Funktion von Wise ermöglicht es noch mehr Deel-Kunden, ihre lokale Währung und ihr lokales Zahlungssystem zu verwenden, was unsere Möglichkeiten erweitert und die Wise-Erfahrung für mehr Unternehmen auf der ganzen Welt zugänglich macht. Dies ist ein enormer Vorteil für unsere Kunden, die sich für Deel entscheiden, um die Einstellung, das Onboarding und die Durchführung der Gehaltsabrechnung für Mitarbeiter im Ausland zu einem Kinderspiel zu machen."

Über Wise Platform

In den letzten zehn Jahren hat Wise (früher bekannt als Transferwise) eine globale Zahlungsinfrastruktur aufgebaut, die den Geldverkehr auf der ganzen Welt revolutioniert hat. Wise Platform ist Wise nur für Banken, Konzerne und andere Großunternehmen. Die Wise-Plattform ermöglicht es anderen Unternehmen, die Leistungsfähigkeit von Wise zu nutzen und die beste Möglichkeit, Geld international zu senden, zu empfangen und zu verwalten, in ihre bestehende Infrastruktur einzubinden.

Wise Platform spart Partnern Zeit und Geld, indem es ihnen ermöglicht, neue Produkte und Dienstleistungen nahtlos für Kunden bereitzustellen, Innovationen zu beschleunigen und ihren Kundenstamm zu bedienen, zu halten und zu erweitern.

