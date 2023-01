Sartorius ist zweifelsohne einer der Hauptgewinner der Corona-Pandemie, was in den veröffentlichten vorläufigen Zahlen sichtbar wird. Für das Gesamtjahr 2022 meldete Sartorius ein Umsatzwachstum von 15% auf EUR 4,18 Mrd. und lag damit im Rahmen der Konsensprognose von EUR 4,17 Mrd. Darüber hinaus stieg das EBITDA auf EUR 1,41 Mrd., was zu einer operativen EBITDA-Marge von 33,8% führte, nach 34,1% im Jahr zuvor. Wie von AlsterResearch erwartet, wurde auch die Guidance für 2025 aktualisiert. Sartorius berücksichtigt nun die gestiegene Inflation und die damit verbundenen Preisanpassungen. Infolgedessen erwartet das Unternehmen für das Jahr 2025 nun einen Umsatz von rund EUR 5,5 Mrd. (zuvor rund EUR 5,0 Mrd.) und eine unverändert erwartete operative EBITDA-Marge von rund 34%. Insgesamt heben die Analysten von AlsterResearch die Schätzungen für 2022 an, stufen aber die Schätzungen für 23E und 24E leicht zurück. Das SELL-Rating wird bei unverändertem Kursziel bestätigt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Sartorius%20AG





