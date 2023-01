NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo nach Halbjahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Analyst James Edwardes Jones nannte diese in einer am Donnerstag vorliegenden Studie durchwachsen. Auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt habe der Spirituosenhersteller die Erwartungen an das Umsatzwachstum aus eigener Kraft verfehlt. Besser als angenommen hätten dagegen die Regionen Lateinamerika, Europa und Asien-Pazifik abgeschnitten./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2023 / 02:39 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2023 / 02:39 / EST



ISIN: GB0002374006

