Die Aktie des schwedischen Online-Zeitschriftenkiosks Readly schießt am Donnerstag an der Heimatbörse in Stockholm um rund 21 Prozent nach oben. Der Grund dafür sind Neuigkeiten im Hinblick auf die geplante Übernahme durch Bonnier News. Der Bieter hat nachgebessert und nach dem Gegenwind von Investorenseite ein neues Angebot vorgelegt.Konkret hat Tidnings AB Marieberg, eine Gesellschaft der Bonnier News Group, den neuen Angebotspreis auf 14,40 Schwedische Kronen (1,29 Euro) festgelegt, was einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...