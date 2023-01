Inflation - So haben Anleger die Chance zu profitieren!

Richard Pfadenhauer,

Der Gang zum Wocheneinkauf ist für immer mehr Verbraucher längst kein Spaß mehr. Brot, Zucker, Nudeln, Gemüse, Obst - alles wird teurer. Die Inflationsrate in der Eurozone scheint fürs erste ihr Peak überschritten zu haben. In der Eurozone ging die Jahresrate im Dezember auf 9,2 Prozent und in den USA sogar auf 6,5 Prozent zurück. Katalysator war vor allem der Rückgang der Energiepreise. Der Frühindikator für die Verbraucherpreisentwicklung, die Erzeugerpreise gaben im Dezember gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent nach. Diese Entwicklung legt nahe, dass die Inflationsrate in den kommenden Monaten möglicherweise weiter nachgeben könnte. Entwarnung gibt es dennoch noch nicht. Bei den Lebensmittelpreisen ist weiterhin noch keine Entspannung in Sicht. "Der Kostendruck ist unverändert hoch", sagt beispielsweise Christian Janze, Partner bei der Beratungsgesellschaft EY gegenüber der Welt. Das weltweite Angebot ist weiterhin knapp. Zudem sorgen die geopolitischen Restriktionen weiterhin für hohe Preise bei Futter- und Düngemitteln. Die Gas- und Ölpreise sind zuletzt zwar deutlich gesunken. Dennoch zeichnet sich auch hier noch keine nachhaltige Entspannung ab. Die Bundesregierung senkte zwar ihre Inflationsprognose. Mit einer erwarteten Rate von sechs Prozent liegt sie immer noch deutlich über dem Durchschnitt der zurückliegenden 30 Jahre.

Mitglieder der EZB haben im Rahmen des Wirtschaftsforums in Davos klargemacht, dass die Europäische Notenbank den Fuss noch nicht vom Gaspedal nehmen und weiter an der Zinsschraube drehen wird. "Die EZB plant mehrfache Zinsschritte von 50 Basispunkten" sagte EZB-Ratsmitglied Klaas Knot am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos in einem Interview mit CNBC. "Wir sind entschlossen, die Inflation rechtzeitig auf 2 Prozent zu senken. Wir werden Kurs halten, bis wir lange genug in restriktivem Territorium waren", sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde in einer Podiumsdiskussion bei Weltwirtschaftsforum in Davos. Dieser anhaltend restriktive Zinskurs und eine mögliche Entspannung an den Energiemärkten und bei den Lieferketten könnten dafür sorgen, dass die Inflationsrate mittelfristig sogar unter die Zielrate von zwei Prozent fällt. Wie der unten stehende Chart zeigt, lag die Inflationsrate in der Eurozone bereits von 2013 bis 2020 unter zwei Prozent. Teilweise sackte sie sogar auf Null.

Der harmonisierte Verbraucherindex ohne Tabakwaren der Eurozone

Der "Harmonisierte Verbraucherpreisindex ohne Tabakwaren für die Eurozone" (HVPIxT) wird von der Europäischen Union verwendet und hat sich in den letzten Jahren als Maßstab für

Inflationsprodukte etabliert. Diese Kennzahl wird von der Statistikbehörde der Europäischen Union "EUROSTAT" monatlich ermittelt (unter der Bezeichnung EUROSTAT Eurozone HICP ex

Tobacco Unrevised Series NSA Index geführt) und spiegelt die Preisentwicklung für einen definierten Waren- und Dienstleistungskorb (ausgenommen Tabak) der Euro-zone wider. Er wird als Indikator bei der Bewertung der Preiskonvergenz im Hinblick auf den möglichen Beitritt eines Landes zur Währungsunion (Euroraum) genutzt und von der EZB als wichtiger

Indikator für die Preisstabilität und für die Zwecke der geldpolitischen Strategie in der Eurozone verwendet. Weitere Infos unter http://ec.europa.eu/eurostat/de.

Der Floater mit Cap hat eine feste Laufzeit und wird am 28.02.2028 zu 100 % des Nennbetrags zurückgezahlt. Zusätzlich erfolgen jährliche Zinszahlungen an insgesamt 5 Zinszahlungstagen. Diese berechnen sich wie folgt: An jedem Zinszahlungstag erfolgt eine von der Höhe der Entwicklung der Inflationsrate abhängige Zinszahlung. Gemessen wird die Inflationsrate anhand der jährlichen prozentualen Veränderung des Inflationsindex "Harmonisierter Verbraucherpreisindex ohne Tabakwaren für die Eurozone" (HVPIxT) jeweils vom November des einen bis zum November des folgenden Jahres. Dabei nehmen Sie zu 100 % an der Entwicklung des Inflationsindex teil, d. h. an der jährlichen europäischen Inflationsrate. Sofern diese jährlich festgestellte Veränderung positiv ist, erhalten Sie diesen Wert in Form einer Zinszahlung am jeweiligen Zinszahlungstag. Diese Zinszahlung liegt mindestens bei 1,75 % p. a. und maximal bei 8,00 % p. a. (Cap). Bei Rückgang des Inflationsindex (Deflation) erfolgt eine Zinszahlung in Höhe des Mindestzinses. Am Ende der Laufzeit wird die Anleihe zum Nennbetrag von EUR 1.000,- zurückgezahlt. Insgesamt ist Ihr Kapital 5 Jahre investiert, wobei Sie den Floater mit Cap unter normalen Marktbedingungen börslich und außerbörslich veräußern können.

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Rückzahlungstag Bemerkung Eurostat Eurozone HICP ex Tobacco Citigroup Inflations-Floater mit Mindestzins 1,75% p.a. A3R4WA* 101,00 %** 28.02.2028 Cap: 8% p.a.

* Zeichnungsfrist bis 23.02.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.01.2023; 10:00 Uhr

