LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML nach Quartalszahlen von 680 auf 665 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Etwaige niedrigere Schätzungen für das laufende Jahr fielen nicht so sehr ins Gewicht, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn an den eigenen Vorgaben bis 2025 halte der Hersteller von Lithografieanlagen für die Chip-Fertigung fest./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2023 / 19:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2023 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0010273215

