Schaffhausen, Schweiz (ots/PRNewswire) -DXC Technology unterstützt das globale Team von GF mit Cloud-basierten LösungenDXC Technology (DXC:NYSE) hat mit dem globalen Industrieunternehmen Georg Fischer (GF) einen Mehrjahresvertrag geschlossen. Im Rahmen des Fünfjahresvertrages wird DXC GF dabei unterstützen, die Arbeitsumgebung tausender Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der ganzen Welt zu digitalisieren.Das Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist ein führender Anbieter von nachhaltigen Lösungen für den sicheren Transport von Wasser und anderen Flüssigkeiten, leichten Gusskomponenten sowie Hochpräzisions-Fertigungstechnologien. GF hat damit begonnen, eine zentrale digitale Anlaufstelle für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entwickeln, die einen Echtzeit-Überblick über die Geschäftsabläufe bietet und eine datengestützte Entscheidungsfindung ermöglicht.GF wird mit Hilfe der Modern-Workplace-Services von DXC eine digitale Arbeitsplatzumgebung auf Basis von Microsoft- und ServiceNow-Technologien aufbauen. Die modernisierte Infrastruktur wird die Flexibilität erhöhen und die virtuelle gemeinsame Nutzung von Entwürfen, Arbeitsabläufen und Dateien über ein zentrales Netzwerk ermöglichen und damit die Produktivität und die Vernetzung zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fördern."Mit 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 34 Ländern und 139 Unternehmen, darunter 61 Produktionsstätten, ist eine effiziente globale Zusammenarbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zentraler Bedeutung für den Erfolg", so Uwe Kühne, CIO bei GF. "Mit den neuesten digitalen Technologien können wir Menschen zusammenbringen, ihre Umgebung personalisieren und leistungsstarke Teams bilden."Die ServiceNow Strategic Business Group von DXC wird GF in die Lage versetzen, IT-Probleme mithilfe digitaler Störungsmanagement-Prozesse zu verwalten und zu lösen. DXC wird Self-Service-Software für das Asset- und Gerätemanagement einsetzen und so dazu beitragen, Störungen in der gesamten Organisation von GF zu minimieren."Im Zuge des digitalen Wandels stehen Hersteller vor der Herausforderung, neue Lösungen in ihre bestehenden IT-Systeme und -Prozesse zu integrieren", sagt Chris Halbard, EMEA President, DXC Technology. "Mit unserem guten Ruf für hervorragende Services und unseren branchenführenden Partnerschaften mit ServiceNow und Microsoft sind wir gut aufgestellt, um führende Unternehmen wie GF bei ihrer Transformation zu unterstützen."Im Rahmen der Vereinbarung wird DXC Support-Services für Desktop, mobile und virtuelle Desktops, einschließlich Microsoft Windows 11, anbieten. DXC, Microsoft und GF werden gemeinsam daran arbeiten, den aktuellen Status an die Transformations-Roadmap anzupassen.Über Georg FischerGF bietet mit seinen drei Divisionen GF Piping Systems, GF Casting Solutions und GF Machining Solutions Produkte und Lösungen für den sicheren Transport von Flüssigkeiten und Gasen, leichte Gusskomponenten sowie Hochpräzisions-Fertigungstechnologien an. Als Vorreiter bei Nachhaltigkeit und Innovation strebt GF profitables Wachstum an und bietet seinen Kunden seit über 200 Jahren hohen Mehrwert. Das 1802 gegründete Industrieunternehmen hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und betreibt in 34 Ländern 139 Gesellschaften, davon 61 Produktionsstätten. Die 15'111 Mitarbeitenden von GF haben im Jahr 2021 einen Umsatz von CHF 3'722 Mio.erwirtschaftetÜber DXC TechnologyDXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt globale Unternehmen dabei, ihre geschäftskritischen Systeme und Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit über öffentliche, private und hybride Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors vertrauen auf DXC, wenn es darum geht, Services zu implementieren, um neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerlebnis zu setzen. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen Spitzenleistungen erbringen, unter DXC.com.ContactsChristina TrauntschnigDXC Technologyctrauntschni@dxc.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1990440/DXC_Technology_Company_Swiss_Industrial_Company_Georg_Fischer__G.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-schweizer-industrieunternehmen-georg-fischer-gf-beauftragt-dxc-technology-mit-modern-workplace-services-301731457.htmlOriginal-Content von: DXC Technology Company, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100090514/100901879