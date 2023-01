DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG und FREITAG: In China bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

DONNERSTAG: Kein Handel in Australien wegen des Australia Days.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.14 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.041,50 +0,2% +4,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.956,00 +0,7% +8,5% Euro-Stoxx-50 4.164,87 +0,4% +9,8% Stoxx-50 3.863,63 +0,1% +5,8% DAX 15.073,04 -0,1% +8,3% FTSE 7.754,22 +0,1% +3,9% CAC 7.090,33 +0,7% +9,5% Nikkei-225 27.362,75 -0,1% +4,9% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 138,13% -0,23 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,18 +0,03 -0,39 US-Rendite 10 J. 3,48 +0,03 -0,40

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,87 80,15 +0,9% +0,72 +0,5% Brent/ICE 86,84 86,12 +0,8% +0,72 +1,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 56,54 56,66 -0,2% -0,12 -20,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.934,99 1.946,10 -0,6% -11,11 +6,1% Silber (Spot) 23,69 23,93 -1,0% -0,23 -1,2% Platin (Spot) 1.030,25 1.041,50 -1,1% -11,25 -3,5% Kupfer-Future 4,25 4,24 +0,1% +0,01 +11,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

AUSBLICK AKTIEN USA

Anleger scheinen wieder etwas mutiger zu werden. In der insgesamt eher mäßig verlaufenden Berichtsperiode suchen Anleger nach positiven Strohhalmen und werden bei Tesla fündig. Der Elektroautobauer legte Geschäftszahlen mit Licht und Schatten vor, Anleger konzentrieren sich aber auf die positiven Aspekte - der Kurs zieht vorbörslich um 7 Prozent an. Am Donnerstag könnten auch weitere wichtige Konjunkturdaten Hinweise auf die Frage liefern, ob die USA in die Rezession abgleiteten. Neben dem US-BIP wird zudem unter anderem der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter veröffentlicht. Die Zuversicht wachse, dass die Wirtschaft keine Rezession benötige, um die Inflation zu zähmen, heißt es im Handel. Diese Gedanke stützt das Sentiment.

Die SAP-Tochter Qualtrics schnitt im vierten Quartal besser als erwartet ab und liegt zudem mit der Gewinnprognose für das laufende Jahr deutlich über den Markterwartungen. Zudem prüft SAP überraschend den Verkauf der 2021 in den USA an die Börse gebrachten Tochter. Der Kurs schießt vorbörslich um 30 Prozent in die Höhe.

Seagate Technology (+7,4%) berichtet Zweitquartalszahlen über Erwartungen. Dazu gab der Hersteller von Speichermedien einen unerwartet guten Umsatzausblick ab.

Levi Strauss verteueren sich um 5,6 Prozent. Der Jeanshersteller hatte die Erwartungen übertroffen und rechnet 2023 mit Umsatz- und Gewinnwachstum.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q

14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 4Q

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis

22:01 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q

22:09 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +2,8% gg Vq 3. Quartal: +3,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,2% gg Vq 3. Quartal: +4,4% gg Vq 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember PROGNOSE: +2,4% gg Vm zuvor: -2,1% gg Vm 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Dezember 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 205.000 zuvor: 190.000 16:00 Neubauverkäufe Dezember PROGNOSE: -3,9% gg Vm zuvor: +5,8% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen halten überwiegend an leichten Kursaufschlägen fest. Der Markt wird gestützt von einigen Quartalszahlen. Im Fokus des Marktes steht am Nachmittag das US-BIP, vor allem mit Blick auf seine Preiskomponente. Sollte der PCE-Deflator weiter sinken, ließe auch die Sorge vor den kommenden US-Zinserhöhungen nach. Bei den Quartalszahlen ragt vor allem der Technologiesektor mit überwiegend starken Daten hervor, der Sektor notiert 0,7 Prozent fester. Besonders Nokia und STMicro sorgen für Freude unter Anlegern. STMicro springen um 5,5 Prozent nach oben. Auch andere Chipwerte werden davon gestützt: für Infineon geht es 3,2 Prozent höher. Nokia steigen um 4,1 Prozent. Sartorius springen um 4,7 Prozent nach oben. Händler sehen dahinter nur Short-Eindeckungen von Anlegern, die auf sehr schwache Daten gesetzt hatten. Die Geschäftszahlen selbst wurden eher durchwachsen bewertet. SAP verlieren 3,6 Prozent nach Quartalsauswis. Das Cloud-Geschäft hat sich zwar stark entwickelt, Fragen haben die Analysten der Citi aber zum freien Cashflow. Bei Evotec treibt die Ankündigung einer Zusammenarbeit mit Janssen Biotech. Die Aktien steigen um 5,9 Prozent. Volvo fallen nach Zahlenausweis um 2,6 Prozent. Obwohl sich der Absatz belebt, nimmt der Kostendruck weiter zu. Diageo sinken um 6,4 Prozent. Hier hat vor allem das Geschäft in Nordamerika enttäuscht.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:05 Uhr Mi, 17:26 Uhr % YTD EUR/USD 1,0888 -0,2% 1,0921 1,0892 +1,7% EUR/JPY 141,56 +0,1% 141,35 141,34 +0,9% EUR/CHF 1,0011 -0,1% 1,0017 1,0017 +1,2% EUR/GBP 0,8793 -0,1% 0,8805 0,8815 -0,6% USD/JPY 129,97 +0,4% 129,52 129,77 -0,9% GBP/USD 1,2385 -0,5% 1,2393 1,2356 +2,4% USD/CNH (Offshore) 6,7447 -0,4% 6,7490 6,7782 -2,6% Bitcoin BTC/USD 22.970,69 +0,2% 23.063,27 22.633,50 +38,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Deutliche Gewinne in Hongkong und Seoul haben das Börsenbild geprägt. In Hongkong ging es nach der dreitägigen Feiertagspause zum Mondneujahrsfest klar nach oben. Hier hatte sich Nachholbedarf aufgebaut. Der Kospi in Seoul legte an seinem zweiten Handelstag nach der dort zweitägigen Pause auch deutlich zu. In Tokio kam der Nikkei-Index dagegen nach den Gewinnen zu Beginn der Woche leicht zurück. Die Börsen in Festlandchina waren weiter geschlossen. Nicht gehandelt wurde in Sydney. Gesucht waren in Hongkong Aktien aus dem Konsumbereich. Sie seien vor dem Hintergrund der aktuellen massiven Reisetätigkeit in China gekauft worden. Daneben stiegen die Kurse von Technikwerten (Subindex +3,7%), nachdem diese zuletzt auch an der Wall Street favorisiert worden waren. In Seoul wurden schwach ausgefallene BIP-Daten zur Seite gewischt. Immerhin erhöhe das die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhungspause der Notenbank, hieß es. Zudem seien die schwachen Wachstumszahlen auch nicht überraschend gekommen. Hyundai Motor verbesserten sich um 5,6 Prozent. Der Autobauer berichtete einen Rekordumsatz. Der Kurs der Schwester Kia legte um 6,6 Prozent zu. Für Posco Chemical ging es um 14 Prozent nach oben. Der Zulieferer der Batterieindustrie hat die Exportgenehmigung für seine Kathodentechnologie erhalten.

CREDIT

Wenig bewegt zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Mit den ersten Geschäftszahlen aus der Berichtssaison sei die Tendenz freundlich. Allerdings gehe der Markt nun in Wartestellung vor den großen Notenbank-Entscheidungen kommende Woche. Schließlich sei man davon nur noch vier Handelstage entfernt. Die Zinserhöhungserwartungen an die Fed am Mittwoch und die EZB am Donnerstag seien zwar ziemlich klar, jedoch ist man gespannt auf die Ausblicke der Notenbanker. Mit der anlaufenden Berichtssaison in Europa dürfte sich der Markt dann wieder vermehrt den Einzelnahmen zuwenden, heißt es im Handel.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW

hat die CO2-Emissionen seiner Fahrzeugflotte im vergangenen Jahr weiter reduziert. Nach vorläufigen internen Berechnungen sanken die Emissionen in der EU um mehr als 9 Prozent auf 105 Gramm pro Kilometer. Gemessen wurde der Ausstoß nach dem weltweit harmonisierten Testverfahren für leichtgewichtige Nutzfahrzeuge WLTP.

K+S

übernimmt 75 Prozent am Düngemittelvertrieb der südafrikanischen Handelsgesellschaft Industrial Commodities Holdings (ICH). Die bisherige ICH-Tochter vertreibt die Düngemittel des deutschen Herstellers im südlichen Teil Afrikas seit mehr als 40 Jahren. Künftig soll sie mit den K+S-Gesellschaften in Kenia und Uganda ein Vertriebsnetzwerk bilden, um die Präsenz in der Sub-Sahara-Region zu stärken.

RWE

baut in Griechenland zusammen mit PPC, dem größten Stromversorger des Landes, fünf Solarparks mit einer installierten Gesamtleistung von rund 210 Megawatt peak. Die Anlagen sollen bis Ende März 2024 in Betrieb gehen und auf dem Gelände eines ehemaligen Braunkohletagebaus in der nordgriechischen Region Westmakedonien errichtet werden. RWE hält 51 Prozent an dem Betreiber, PPC den Rest.

SAP

Nach dem starken Zuwachs der Clouderlöse und der Trendwende beim operativen Ergebnis im vergangenen Jahr ist SAP nach den Worten von CEO Christian Klein den Plänen für die Mittelfristziele 2025 bereits voraus. Finanzvorstand Luka Mucic betonte, ebenfalls auf der Bilanzpressekonferenz des Softwarekonzerns, dass Umsatz- und Gewinnwachstum auch nach 2023 absehbar ist.

RHEINMETALL

Die Bundeswehr hat Rheinmetall mit der Modernisierung von Führungsmittelausstattungen für Soldatensysteme beauftragt. So sollen Führungsmittelausstattungen im Umfang von 14 Zugsystemen "Infanterist der Zukunft - Erweitertes System" an die Truppe ausgeliefert werden. Der Auftrag in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionen-Betrags in Euro wurde im Dezember 2022 gebucht.

AMAZON

haftet nicht für die Werbung auf anderen Internetseiten sogenannter Affiliate-Partner. Es handele sich jedenfalls im Streitfall um einen eigenständigen Internetauftritt und nicht um eine Erweiterung des Geschäftsbetriebs von Amazon, entschied am Donnerstag der Bundesgerichtshof (BGH). Über das Affiliate-Programm von Amazon beteiligt die Online-Handelsplattform Betreiber anderer Internetauftritte am Vertrieb.

DIAGEO

hat in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2022/23 dank eines gestiegenen Verkaufsvolumens und höherer Preise mehr verdient. Der in London ansässige Hersteller von Johnnie Walker Scotch Whisky, Guinness Stout und Smirnoff Wodka erzielte in den sechs Monaten bis zum 31. Dezember einen Vorsteuergewinn von 3,06 Milliarden Pfund (3,5 Milliarden Euro), verglichen mit 2,72 Milliarden Pfund im Vorjahr.

DOW

entlässt weltweit etwa 2.000 Mitarbeiter, um die Kosten in diesem Jahr um 1 Milliarde US-Dollar zu senken. Die Entscheidung wurde angekündigt, nachdem das Unternehmen im vierten Quartal mit einem empfindlichen Gewinneinbruch die Analystenprognosen verfehlt hat.

EVOTEC

hat eine strategische Zusammenarbeit und Lizenzvereinbarung mit der Janssen Biotech Inc vereinbart, einer Tochter von Johnson & Johnson. Ziel ist die Entwicklung von zielgerichteten immunbasierten Therapien im Bereich Onkologie, die von Janssen vermarktet werden sollen.

HYUNDAI MOTOR

hat den Nettogewinn im vierten Quartal mit 1,71 Billionen Won (1,3 Milliarden Euro) gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Der südkoreanische Autohersteller sprach von "starken Geschäftsergebnissen", die auf gestiegene Verkaufszahlen bei höherpreisigen Sport Utility Vehicles und Luxusmodellen sowie günstige Wechselkurse zurückzuführen seien. Analysten hatten laut Factset jedoch mit 2,385 Billionen Won gerechnet.

NOKIA

profitiert von einer anhaltend starken Nachfrage nach Mobilfunknetzen und Netzinfrastruktur. Der finnische Telekommunikationsausrüster übertraf im vierten Quartal 2022 die Erwartungen der Analysten und zeigt sich zuversichtlich für 2023. Für das abgelaufene Jahr sollen die Aktionäre eine höhere Dividende erhalten.

SEB

hat ihren Nettogewinn im vierten Quartal um 20 Prozent gesteigert und damit die Marktprognosen übertroffen. Die in Schweden ansässige Bank meldete für die drei Monate einen Nettogewinn von 7,43 Milliarden Schwedischen Kronen (umgerechnet 670 Millionen Euro), verglichen mit 6,20 Milliarden Kronen im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Analysten hatten nur mit 7,1 Milliarden Kronen gerechnet.

STMICRO

hat im vierten Quartal von seinen Segmenten Automotive und Microcontroller profitiert. Umsatz und Gewinn legten kräftig zu.

STMicro steigerte den Umsatz im Schlussquartal auf 4,42 Milliarden US-Dollar von 3,56 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das Geschäft mit Halbleitern für die Automobilindustrie steuerte 1,7 Milliarden Dollar bei. Analysten hatten im Factset-Konsens mit einem Konzernumsatz von 4,41 Milliarden gerechnet.

TOYOTA

macht den bisherigen Chief Branding Officer Koji Sato ab 1. April zum Vorstandsvorsitzenden. Der japanische Automobilhersteller teilte mit, dass CEO Akio Toyoda neuer Verwaltungsratsvorsitzender wird und Takeshi Uchiyamada von dieser Position zurücktritt.

VOLVO

hat trotz starker Nachfrage aus Europa und Nordamerika im vierten Quartal die Gewinnerwartungen des Marktes verfehlt. Mit 6,62 Milliarden schwedischen Kronen (590 Millionen Euro) blieb der Überschuss unter dem Vorjahreswert von 8,0 Milliarden. Von Factset befragte Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 9,05 Milliarden Kronen gerechnet. Ursächlich dafür waren steigende Kosten und eine Abschreibung auf russische Steuerguthaben.

WIZZ AIR

hat im dritten Geschäftsquartal (per Ende Dezember) angesichts der gestiegenen Zahl von Flugreisenden wieder schwarze Zahlen geschrieben. Vor Steuern verdiente der besonders in Mittel- und Osteuropa starke Billigflieger laut Mitteilung 36,4 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr hier noch ein Fehlbetrag von 266,1 Millionen Euro zu Buche gestanden hatte.

XIAOMI

kommt offenbar mit Entwürfen für das erste Elektroauto des Unternehmens voran, das Analysten zufolge ein riskantes, aber potenziell lukratives Unterfangen sein könnte. Die Aktien des chinesischen Technologieunternehmens, die am Donnerstag zum ersten Mal in dieser Woche nach dem Mondneujahrsfest gehandelt wurden, kletterten am Donnerstag um 11 Prozent bis auf 13,32 Hongkong-Dollar, den höchsten Stand seit Ende Juli 2022.

