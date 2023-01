München (ots) -Selbstbestimmt und sicher im Netz mit den eigenen Daten umzugehen - das wird immer wichtiger. Der Europäische Datenschutztag an diesem Samstag, 28. Januar, macht darauf noch einmal besonders aufmerksam. Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) nimmt den Europäischen Datenschutztag zum Anlass, die neue Broschüre "Sicher Online unterwegs - Tipps & Tricks zum Selbstdatenschutz" zu veröffentlichen.BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: "Was kann ich selbst tun, um meine Privatsphäre im Internet zu schützen? Auf welche Einstellungen muss ich achten? Welche Risiken möchte ich in Kauf nehmen, welche eher nicht? Diese und viele andere wichtige Fragen beantwortet die neue BLM-Broschüre. Nicht zuletzt will sie auch sensibilisieren: Denn viele Nutzerinnen und Nutzer denken viel zu wenig darüber nach, dass sie online mit jedem Klick, mit jedem Streaming Daten hinterlassen. Daten, die Unternehmen gerne als Basis für individuelle Nutzungs-, Kauf- und Bewegungsprofile verwenden."Die neue Broschüre will deshalb zu einem bewussten und selbstbestimmten Umgang mit den eigenen Daten anleiten. Neben der Aufklärung zu Gefahren und Hintergründen sowie zahlreichen Tipps für eine sichere Internetnutzung nimmt sie zudem aktuelle Themen wie "Selbstdarstellung auf Social Media", "Streaming" sowie "Meeting- und Lernplattformen" in den Blick. In jedem Kapitel bietet zudem ein eigener Abschnitt Eltern und Lehrkräften praxisnahe Anregungen, um Kinder und Jugendliche zu einem souveränen Umgang mit persönlichen Daten zu erziehen.Der neue Ratgeber "Sicher online unterwegs - Tipps & Tricks zum Selbstdatenschutz" steht ab sofort hier (https://www.blm.de/aktivitaeten/medienkompetenz/materialien/selbstdatenschutz.cfm) zum Download zur Verfügung. In Bayern kann die Broschüre außerdem kostenfrei als Printversion bestellt werden.Pressekontakt:Stefanie RegerPressesprecherin BLMTel.: (089) 638 08-315stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/5426396