Der E-Autobauer Tesla hat 2022 trotz hoher Inflation, Konjunktursorgen und Lieferkettenproblemen so viel verdient wie nie zuvor in einem Geschäftsjahr. Damit pulverisierte das US-Unternehmen die Markterwartungen. Für die Tesla-Aktie zeichnen sich daher am Donnerstagnachmittag zum US-Handelsstart stake Kursgewinne ab. Konkret kletterte der Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...