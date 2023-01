NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zur Eröffnung um 0,30 Prozent auf 114,80 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 3,50 Prozent.

Neue Konjunkturdaten fielen durch die Bank solide aus und nagten etwas an der Erwartung eines langsameren Straffungstempos in der US-Geldpolitik. Sowohl Wachstumszahlen zum vierten Quartal als auch die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt überraschten positiv. Auftragsdaten zu langlebigen Gütern fielen ebenfalls besser aus als erwartet.

An den Märkten wird eigentlich damit gerechnet, dass die Fed ihre Geldpolitik auf der nächsten Sitzung noch etwas langsamer straffen wird als Ende 2022. Schon damals hat sie das Zinsanhebungstempo von 0,75 auf 0,50 Prozentpunkte heruntergesetzt. Für Anfang Februar wird aktuell eine Anhebung um 0,25 Punkte erwartet. Da im Jahresverlauf eine Rezession für möglich gehalten wird, werden zum Jahresende hin sogar Zinssenkungen erwartet./bgf/jsl/jha/