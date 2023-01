Fünf bärenstarke Strategien, ein Wertpapier: https://bit.ly/3XDPG2s Das Five Lions Zertifikat liefert das Rezept für eine langfristige, überdurchschnittliche Performance. Im letzten Bullenmarkt sind viele Anleger neu an die Börse gekommen. Für alle stellt sich die Frage: Kurzfristig Gewinne einstreichen oder mit einer Buy-And-Hold-Strategie langfristig anlegen - Eine Glaubensfrage, die gerade in volatilen Phasen wie jetzt wieder wichtig wird. Der Investment-Trader Andre Horst von PP Asset Management verbindet beide Philosophien zu einer systematischen Anlagestrategie. Und das sogar sehr erfolgreich. Als eine von fünf aktiven Anlagestrategien ist sein Investment-Trading auch Teil des Five Lions Zertifikats. Welchen Anstieg er dem DAX in diesem Jahr noch zutraut und wie er in der aktuellen Marktphase tradet, das verrät er im Video!