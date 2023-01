München (ots) -Tim Schreder und Jennifer Sieglar moderieren die KIKA-Nachrichtensendung "logo!" und erklären in ihrem Buch "Nie wieder keine Ahnung" komplexe Themen für die Kleinen. Zum Wochenstart wollen sich beide beim Beantworten von "Erwachsenen-Fragen" auf keinen Fall blamieren. Ob's klappt?Am Dienstag bekommt Moderator Kai Pflaume Besuch aus der "Sachsenklinik": Tan Caglar, der in der Serie "In aller Freundschaft" den Chirurgen "Dr. Ilay Demir" spielt und sein Kollege Jascha Rust, der den Pfleger "Kris Haas" verkörpert, kommen zu einer intensiven Rate-Visite ins "Wer weiß denn sowas?"-Studio.Am Mittwoch stürmen zwei gefeierte Vize-Europameisterinnen das Quizstudio: Alexandra Popp und Lena Oberdorf sind beide nominiert für die diesjährige Wahl zur FIFA-Weltfußballerin. Doch vorher treten die beiden EM-Heldinnen mit viel Spaß an, um den Siegertitel beim knallharten Rate-Wettkampf zu erringen.Ganz ohne ihren weißen Kittel tritt "Dr. Vera Fendrich" - alias Rebecca Immanuel - am Donnerstag zum Rateduell gegen "Lilli Gruber", die Serientochter vom "Bergdoktor" an, die von ihrer Schauspielkollegin Ronja Forcher verkörpert wird.Zwei der beliebtesten "Tatort"-Kommissare sind am Freitag im Quiz-Studio zu Gast: Das Kölner Team Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär legt sich zum Wochenausklang mit Unterstützung der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton mächtig ins Zeug, um die richtige Antwort auf praktische Fragen wie diese zu erraten:Welche Faustregel gilt beim Tapezieren?a) Kleister in Wellenlinien auftragenb) in der Ecke, die am nächsten zur Tür liegt, beginnenc) immer vom Licht weg tapezierenDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 30. Januar bis 03. Februar 2023 im Überblick:Montag, 30. Januar - Tim Schreder und Jennifer SieglarDienstag, 31. Januar - Tan Caglar und Jascha RustMittwoch, 01. Februar - Alexandra Popp und Lena OberdorfDonnerstag, 02. Februar - Rebecca Immanuel und Ronja ForcherFreitag, 03. Februar - Klaus J. Behrendt und Dietmar BärWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Media für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5426524