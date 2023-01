Wie von den Solarthemen berichtet, plant Sono Motors weiter mit dem Solarauto Sion und verlängert die Kampagne "Savesion" um einen Monat. Das Münchener Mobilitäts-Startup hat erwartungsgemäß die Frist zur Finanzierung der Vorserie des Solarautos Sion verlängert. Die Solarthemen hatten bereits vor Wochenfrist darüber berichtet, dass das Unternehmen an der Produktion des Sion festhalten will, auch wenn die im Dezember zur Rettung des Fahrzeuges gestartete Kampagne "Savesion" bis zum Stichtag am 28. ...

