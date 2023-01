US-Wirtschaft wächst um 2,9%

Werbung







Die Vereinigten Staaten wachsen trotz Rezessionssorgen. Außerdem: Jörg Scherer, technischer Analyst der HSBC, analysiert den Aktienkurs der NVIDIA-Aktie aus technischer Perspektive.



Das US-Handelsministerium überraschte am Donnerstag mit einer positiven Meldung in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung im vierten Quartal. Trotz anfänglicher Sorgen aufgrund des deutlichen Zinsanstiegs, sowie der historisch hohen Inflationsraten, wuchs die US-Wirtschaft annualisiert um knapp 3 % im letzten Quartal des vergangenen Jahres. Damit zeigt sich die Wirtschaft vergleichsweise robust und baut auf ein Wachstum von 3,2 % im Sommerquartal auf. Zuletzt hatte die Fed ein durchschnittlich erwartetes Wachstum von 0,5 % für das laufende Jahr 2023 genannt. In Anbetracht dessen, dass die Verbraucherpreisinflation zuletzt deutlich auf 6,5 % im Dezember 2022 gesunken ist, schüren die nun veröffentlichten Daten die Hoffnung auf eine weiche Wirtschaftslandung.















Die zuletzt gemeldeten makroökonomischen Daten lassen darauf hoffen, dass die wirtschaftliche Abkühlung doch nicht so stark ausfallen wird, wie befürchtet. Anlegerinnen und Anleger quittieren diese Hoffnungen mit einem soliden Börsenstart in das neue Jahr und Aktien, die 2022 zu den Verlierern gehörten suchen nun neue Trends. Unterstützen kann dabei der HSBC-Trendkompass. Dieser gibt Aufschluss über die Relative Stärke nach Levy und das Momentum ausgewählter Werte.









