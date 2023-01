Tesla bricht Rekorde - Aktie zieht rasant an

Der Elektrobauer Tesla Motors Inc hat im vergangenen Jahr so viel verdient wie noch nie. Doch der jüngste Optimismus könnte durch die getrübten Aussichten schon bald wieder einer nüchternen Betrachtungsweise weichen. Wenige Stunden nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen greifen Anleger bei den Papieren allerdings fleißig zu.

Laut IG-Indikation kostet ein Anteilsschein am Donnerstagmittag rund 156 Dollar (+8,50 Prozent) und damit so viel wie zuletzt Mitte Dezember. E-Autobauer Tesla fährt Rekordgewinn ein Trotz Lieferkettenprobleme und einer sinkenden Nachfrage hat der E-Autopionier Tesla im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn eingefahren. Unter dem Strich kletterte das Ergebnis (netto) um 128 Prozent auf 12,6 Milliarden Dollar. Im letzten Quartal des Jahres 2022 notierte der Gewinn bei 3,69 Milliarden Dollar, was einem Plus von 60 Prozent entspricht.

"Es war ein fantastisches Jahr, unser bislang bestes", sagte Musk.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.