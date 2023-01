Schneefeld-Gebiet und neue Missionen veröffentlicht

Maximaler Level für Charakter, Konstitution und Innere Kraft erhöht

Neuer legendärer Gruppenanführer-Geist "Kleiner Weißer Drache Cheonryu" teilt seine Fähigkeiten mit Gruppenmitgliedern

Der Mobil-MMORPG-Blockbuster MIR4 von Wemade hat am 26. Januar ein neues Schlachtfeld eingeführt: das Schneefeld-Gebiet.

MIR4 eröffnet neues Schlachtfeld "Schneefeld-Gebiet" (Grafik: Wemade)

Das Schneefeld-Gebiet besteht aus 5 Teilen: Neundrachen-Frostfeld, Neundrachen-Eispalast, Neundrachen-Labyrinth, Sagittarier-Schattental und Sagittariertempel. Die Spieler können neue Missionen im Schneefeld-Gebiet erfüllen und neue Abenteuer beginnen, um die verlorene Prinzessin Cheonpa zu finden.

Der maximale Charakterlevel wurde auf 180 erhöht. Der höchste Level für Konstitution wurde auf 19 und für Innere Kraft auf 18 erhöht. Bei Erreichen von Level 180 können Charaktere den "Level Reward Coffer" erhalten, der unter anderem die "Mystische Teil-Beschwörungstruhe", den "Göttlichen Drachen-Verbesserungsstein" sowie die "Legendary Blue Dragon Statue" enthält.

Der erste Gruppenanführer-Geist, der Kleine Weiße Drache Chunryu, wurde ebenfalls hinzugefügt. Die Effekte des Geistes werden auf alle Gruppenmitglieder in der Nähe übertragen, wenn ein Charakter, den dieser Geist beschworen hat, zum Gruppenanführer wird.

Der Legendäre Wassergeist erhöht die ATK-DMG der Gruppenmitglieder und verringert die von Boss-Monstern empfangene DMG. Darüber hinaus kann er den Jagd-EP-Bonus, die Antidämonenkraft, die Objektverlustrate und mehr erhöhen.

From My Battle, To Our War! Detaillierte Informationen über MIR4 finden Sie auf der offiziellen Website.

