FarEye stellt Umfrageergebnisse von Einzelhändlern in Bezug auf Prioritäten für die letzte Meile vor: Senkung der Lieferkosten bei gleichzeitiger Verbesserung des Kundenerlebnisses

Der FarEye Bericht "Eye on Last-mile Delivery", der in Zusammenarbeit mit Researchscape International erstellt wurde, untersucht die Prioritäten und Chancen von Einzelhändlern und Logistikanbietern für die letzte Meile in den nächsten fünf Jahren.

Seit 2020 hat sich die Zustellung auf der letzten Meile zu einem komplexen, teuren, ineffizienten und nicht nachhaltigen Prozess entwickelt. Um die steigenden Kosten für die Zustellung auf der letzten Meile zu reduzieren, haben 57 der Einzelhändler in den letzten fünf Jahren ihre Liefernetzwerke ausgelagert. 84 der Befragten geben jedoch an, dass ihr Unternehmen mehr Kontrolle über die ausgelagerten Liefernetzwerke benötigt.

In einem Umfeld, in dem Umsatzwachstum, Effizienz und Nachhaltigkeit für jedes Unternehmen von zentraler Bedeutung sind, müssen die Strategien für die Zustellung auf der letzten Meile angepasst werden, um ein Gleichgewicht zwischen der Senkung der Zustellkosten und der Verbesserung des Kundenerlebnisses herzustellen.

Einzelhändler bevorzugen ausgelagerte Liefernetzwerke mit geringerer Kontrolle

Ausgelagerte Liefernetzwerke ermöglichen niedrigere Kosten, schnellere Lieferungen und höhere Kapazitäten. Dies geht jedoch auf Kosten der Kontrolle über die Auftragsverfolgung und des Markenerlebnisses für den Kunden. Der Trend, dass Einzelhändler ihre Liefernetzwerke auslagern, steht im Kontrast zu der Tatsache, dass nur 27 der Einzelhändler eine einzige Plattform für die Zustellung auf der letzten Meile nutzen. 72 sind jedoch der Meinung, dass es äußerst vorteilhaft oder sehr vorteilhaft ist, alle Technologielösungen in einer gemeinsamen Plattform zusammenzuführen, die einen zentralen Überblick, mehr Flexibilität und Kontrolle sowie niedrigere Kosten bietet.

"Für Einzelhändler, die nicht über eine eigene Fahrerflotte verfügen, ist die Auslagerung ihrer Liefernetzwerke der kostengünstigste Weg, um flexibel zu liefern, allerdings mit dem Nachteil einer geringeren Kontrolle", sagte Stephane Gagne, Vice President Product von FarEye. Anstatt ihr gesamtes Logistiknetz für die letzte Meile auszulagern, sollten Einzelhändler eine eigene Plattform für die letzte Meile in Erwägung ziehen, die ihnen die Flexibilität bietet, mit verschiedenen hybriden Multi-Carrier-Ansätzen zu experimentieren, indem sie in einigen Märkten auslagern und in anderen wieder eingliedern. Dies würde ihnen das gewünschte Maß an Kontrolle und Transparenz bieten und gleichzeitig ein hervorragendes Kundenerlebnis gewährleisten."

Das Gleichgewicht zwischen Lieferkosten und Kundenzufriedenheit hat oberste Priorität für die Einzelhändler

Die Zustellung auf der letzten Meile ist teuer: Sie macht 53 der gesamten Transportkosten aus. Bei 55 der befragten Einzelhändler hat die Senkung der Lieferkosten in den nächsten fünf Jahren neben der Erhöhung der Kundenzufriedenheit (53 %) oberste Priorität.

Zu den wichtigsten Faktoren, die zu den hohen Kosten der Zustellung auf der letzten Meile beitragen, zählen: Kraftstoff (59 %), Standort der Adresse (39 %), Arbeitsaufwand (36 %) und fehlgeschlagene erste Zustellversuche (34 %). Die Liefergeschwindigkeit ist ein wichtiger Faktor, denn nur 44 der Einzelhändler gaben an, dass alle oder fast alle ihre Lieferungen pünktlich erfolgen. Die Einzelhändler haben sich jedoch zum Ziel gesetzt, diese Quote bis 2027 auf fast 70 zu erhöhen. Darüber hinaus gaben 35 der Einzelhändler an, dass sie bereits heute Lieferungen am selben oder nächsten Tag anbieten, und 64 wollen dies bis 2027 tun.

"Anstelle der Schnelligkeit sollten Einzelhändler erwägen, die Zuverlässigkeit von Bestellungen durch KI und maschinelle Lerntechnologien zu verbessern. Diese Technologien tragen dazu bei, Bestellungen genau und effizient weiterzuleiten und sicherzustellen, dass die Zuweisung von Transporteuren und Kapazitäten der Nachfrage entspricht", so Gagne weiter.

Wachstumsprioritäten bei der Zustellung auf der letzten Meile

Was die Aussichten für die Zustellung auf der letzten Meile betrifft, so erwarten 66 der Einzelhändler, dass sich ihre Technologie-Budgets für die Zustellung auf der letzten Meile in den nächsten fünf Jahren erhöhen werden, und 78 geben an, dass sie in den nächsten ein bis zwei Jahren wahrscheinlich ihre Lösung für die Zustellung auf der letzten Meile ändern oder eine neue Lösung anschaffen werden. 48 der Einzelhändler gehen davon aus, dass sie in den nächsten fünf Jahren eine Plattform für die Zustellung auf der letzten Meile erwerben werden, im Gegensatz zu 32 Prozent, die ihre eigene Plattform aufbauen wollen.

Bis 2027 wollen die Einzelhändler außerdem ihre Transportflotten erweitern, um nachhaltiger zu werden. 60 der Befragten aus der EMEA- und APAC-Region und 40 der Befragten aus den USA planen, in den nächsten fünf Jahren Elektrofahrzeuge in ihrem Fuhrpark einzusetzen. Mit Blick auf die nächsten fünf Jahre haben autonome Fahrzeuge für 43 der Befragten in der APAC-Region, für 25 in den USA und für 20 in der EMEA-Region Priorität, während Drohnen für 34 der Befragten in der APAC-Region, für 29 in der EMEA-Region und für 22 in den USA eine Priorität darstellen.

Forschungsmethode

Die Studie "FarEye Eye on Last-mile Delivery" wird in zwei Teilen im Januar und Februar 2023 veröffentlicht. FarEye analysierte für diesen Bericht die Antworten von 300 Führungskräften aus Einzelhandel und Logistik, die in den Regionen USA (32 %), EMEA (36 %) und APAC (32 %) für das Logistik- und Einzelhandelsgeschäft verantwortlich sind.

Über FarEye

Die Delivery-Management-Plattform von FarEye macht Zustellungen zu einem Wettbewerbsvorteil. Einzelhandels-, E-Commerce- und Drittanbieter-Logistikunternehmen setzen auf die einzigartige Kombination aus Koordinierung, Transparenz in Echtzeit und Markenerlebnissen für Kunden, um die komplexe Lieferlogistik auf der letzten Meile zu vereinfachen. Mit der Plattform von FarEye können Unternehmen die Kundenbindung und -zufriedenheit erhöhen, Kosten senken und die betriebliche Effizienz verbessern. FarEye bedient über 150 Kunden in 30 Ländern und betreibt weltweit fünf Niederlassungen. FarEye, die erste Wahl für die letzte Meile.

