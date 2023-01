Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG Stamm -0,49% auf 102, davor 10 Tage ohne Veränderung , OMV +0,25% auf 44,51, davor 5 Tage im Minus (-7,07% Verlust von 47,78 auf 44,4), Andritz +0,56% auf 54,2, davor 5 Tage im Minus (-5,44% Verlust von 57 auf 53,9), Erste Group -0,15% auf 33,79, davor 4 Tage im Plus (3,68% Zuwachs von 32,64 auf 33,84), Agrana -0,91% auf 16,25, davor 3 Tage im Plus (2,5% Zuwachs von 16 auf 16,4), Verbund -1,67% auf 76,65, davor 3 Tage im Plus (2,84% Zuwachs von 75,8 auf 77,95), Frauenthal 0% auf 27, davor 3 Tage im Plus (14,41% Zuwachs von 23,6 auf 27), RBI +0,89% auf 17,09, davor 3 Tage im Minus (-1,4% Verlust von 17,18 auf 16,94). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Stadlauer Malzfabrik AG 55 (MA200: 63,04, xD, davor 23 Tage über ...

