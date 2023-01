Der Bundesgerichtshof überreicht einen weiteren großen Gewinn an Athena Cosmetics, Inc. (Muttergesellschaft von RevitaLash® Cosmetics) bei seiner Klage gegen die Veräußerer von Produktfälschungen AMN Distribution, Inc. und Moishe Newman.

Dieser Fall verschafft der Website der Beklagten namens BrushExpress sowie den zahlreichen Geschäften auf eBay und anderen Online-Marktplätzen Aufmerksamkeit, in denen sie unter unterschiedlichen Pseudonymen agieren. In einer bisherigen Regelung stellte der Bundesgerichtshof fest, dass sich die Beklagten an einer Markenverletzung beteiligten, die mit der Nutzung gefälschter Produkte einherging, und darüber hinaus eine Vergleichsvereinbarung verletzten, die unterzeichnet wurde, als Athena erstmals die Veräußerung gefälschter Produkte durch die Beklagten feststellte.

Im Rahmen dieser neuesten Regelung ordnete der Gerichtshof an, dass die Beklagten einen Schadenersatz in Höhe von 1,1 Millionen US-Dollar an Athena Cosmetics entrichten. Der Gerichtshof befand unter anderem, dass die Beklagten durch die Veräußerung gefälschter Waren und die Verletzung der Vergleichsvereinbarung einen nachhaltigen Schaden verursachten.

"Wir sind erfreut, dass der Bundesgerichtshof den nachhaltigen Schaden anerkannte, der durch diese gefälschten Produkte und die eklatante Missachtung der Beklagten sowohl unseres geistigen Eigentums als auch der Verbrauchersicherheit verursacht wurde", so Michael Brinkenhoff, M.D., CEO von Athena Cosmetics, Inc. "Athena Cosmetics wird sich auch weiterhin alle notwendigen Schritte vorbehalten, um unsere Marke zu schützen und zu gewährleisten, dass die Verbraucher darauf vertrauen können, dass sie authentische RevitaLash Cosmetics Produkte in der versprochenen Qualität erwerben werden."

Die Identifizierung gefälschter RevitaLash® Cosmetics Produkte kann sich schwierig gestalten, da diese Imitationen oftmals kunstvoll handgefertigt wurden, um sie wie die echten Produkte erscheinen zu lassen. Eine Überprüfung wichtiger Details, wie eine fehlende Einschweißung, scharfe Gerüche, verfärbte oder veränderte Produktrezepturen, beschädigte/abgelaufene Behältnisse (oder überhaupt kein Behältnis) und fehlende Inventarkontrollnummern können dazu beitragen, zu entscheiden, ob ein spezielles Produkt tatsächlich echt ist. Achten Sie darüber hinaus auch auf Rechtschreibfehler, die oftmals Anzeichen für einen gefälschten Artikel sein können. Im Hinblick auf Ihre Sicherheit und zu Ihrer Beruhigung ist es am besten, nur direkt bei revitalash.com oder einem autorisierten Händler zu kaufen. Falls Sie irgendwelche Zweifel oder Verdachtsmomente in Bezug auf die Echtheit ihres Kaufs haben oder wenn Sie verifizieren möchten, ob ein Händler ein authentisches Produkt anbietet, kontaktieren Sie bitte das RevitaLash® Cosmetics Kundenbetreuungsteam durch einen Anruf unter der Telefonnummer 877-909-5274 oder per E-Mail an customercare@revitalash.com.

Über RevitaLash® Cosmetics

RevitaLash® Cosmetics ist weltweit führend in der Entwicklung fortschrittlicher Wimpern-, Augenbrauen- und Haarverschönerungsprodukte. Die 2006 eingeführte Kollektion umfasst die preisgekrönten Produkte RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner und RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner und ist in Arztpraxen, Spas, Salons, online und im Fachhandel in 70 Ländern erhältlich. Als Unterstützer von gemeinnützigen Brustkrebsinitiativen spendet RevitaLash Cosmetics einen Teil des Erlöses an Forschungs- und Aufklärungsinitiativen, um der Brustkrebsgemeinschaft das ganze Jahr über und nicht nur im Oktober etwas zurückzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter www.revitalash.com. [RevitaLash® Advanced und RevitaLash® Advanced Sensitive sind in Kalifornien nicht erhältlich]

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230126005045/de/

Contacts:

Behrman Communications revitalash@behrmanpr.com