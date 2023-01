Starke Treffer...: Nur eine Bärenfalle! Weiter geht es in Richtung 2.000 USD! Diese Unternehmen freut's!

Anzeige / Werbung

Sogar die Notenbanken kaufen derzeit so viel Gold wie nie zuvor. Auch die Schmucknachfrage nimmt Fahrt auf und lag bereits im dritten Quartal 10 % über Vorjahr.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

das war eine mustergültige Bärenfalle beim Gold, in die labile Investoren gelockt wurden.

Quelle: https://tradingeconomics.com & JS Research UG

Dabei stehen weiterhin alle Zeichen weiter auf Sturm, denn gerade nach der Öffnung der Wirtschaft steht insbesondere China wieder vor einer starken Erholung der Goldnachfrage. Die weltweite Minenproduktion hingegen ist in den letzten Jahren stagniert und bereits vor vier Jahren (2018) ihren Höhepunkt erreicht. Da wundert es nicht wirklich, dass der Goldpreis wieder auf die 2.000,- USD je Feinunze-Marke zusteuert! Davon profitieren natürlich auch entsprechende Goldproduzenten. Bei diesen können sich Aktionäre nicht nur über wieder im wahrsten Sinne des Wortes glänzende Produktions- und Unternehmenszahlen freuen, sondern parallel dazu auch noch über Spitzenbohrergebnisse, die die Aktienkurse weiter beflügeln, wie beispielsweise bei Victoria Gold und Karora Resources!

Victoria Gold nach hervorragendem Geschäft nun auch noch massiver Bohrerfolg!

"Die Explorationsarbeiten im Goldcamp Dublin Gulch unterstreichen weiterhin das außergewöhnliche Goldpotenzial des Grundstücks, insbesondere der oberflächennahen Goldlagerstätte Raven…".

Mit diesen Worten kommentierte John McConnell, Präsident und CEO der in Toronto, Kanada beheimateten Victoria Gold Corp. (WKN: A2PVRH) die Ergebnisse der Explorationstätigkeiten im abgelaufenen Jahr 2022. Auch wenn er damit natürlich vollkommen Recht hat, kommt in dieser kurzen Stellungnahme keinesfalls das wirkliche Ergebnis der umfangreichen Bohrungen zum Ausdruck. Und diese waren in jeder Hinsicht phänomenal, mit hammermäßigen Goldgehalten über teilweise lange Strecken.

Gold satt, auch auf "Raven'!

Insgesamt 90 Löcher über rund 25.245 Bohrmeter wurden in der Lagerstätte "Raven' im Jahr 2022 gebohrt. Damit sollte der bereits beachtliche mineralisierte Fußabdruck auf dem 555 Quadratkilometer großen Grundstück nochmals besser definiert werden. Gerade der Bereich der bestehenden 500 m Streichlänge mit einer Breite von 100 m stand im Fokus. Hier wurden 46 Löcher gebohrt, von denen bis jetzt Analyseergebnisse für insgesamt 39 Bohrungen vorliegen. Und diese zeigen ein unmissverständlich klares Bild, nämlich Gold ist satt und reichlich da!

Eines der zahlreichen Highlights war das Bohrloch NG22-155C mit 7,18 g/t Au über 6,9 m in 128,1 m Tiefe, einschließlich unglaublicher 3,59 g/t Au über 83,5 m ab 213,5 m Tiefe. Weitere hervorragende 6,26 g/t Au über 47 m ab 213,5 m Tiefe und 20,24 g/t Au über 14,5 m ab 246 m Tiefe sowie 45,84 g/t Au über 5,3 m ab 250,7 m Tiefe konnten demselben Bohrloch noch entlockt werden.

Nicht minder erfolgreich war das Bohrloch mit der Nummer NG22-162C, das mit soliden 0,65 g/t Au über weite 105,5 m ab 202 m Tiefe, einschließlich 8,28 g/t Au über 5,0 m ab 216,5 m Tiefe überzeugen konnte. Weitere Spitzenergebnisse ergaben die beiden Bohrlöcher NG22-082C und NG22-085C mit 1,98 g/t Au über 14,2 m ab 67 m Tiefe und 1,15 g/t Au über 25,7 m ab 85,3 m.

Fazit:

Die aktuelle Ressourcenschätzung für Victoria Gold's (WKN: A2PVRH) Projektgebiet "Raven' umfasst derzeit 1,1 Millionen Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 1,7 g/t. Für das laufende Jahr ist mit einer aktualisierten Ressourcenschätzung zu rechnen, in welcher die jüngst veröffentlichten Bohrergebnisse zumindest teilweise berücksichtigt werden. Aufgrund dieser wieder massiven Bohrtreffer rechnen wir mit einer deutlichen Anhebung der Goldressourcen, was sich wiederum in einem höheren Durchschnittsgehalt, niedrigeren Produktionskosten und einem längeren Minenleben niederschlagen sollten. Das gibt dem Unternehmen nochmals deutlichen Bewertungsspielraum nach oben! Die Aktionäre wird es freuen.

Karora Resources - Erst hervorragende Produktionszahlen und nun noch signifikante Bohr-Treffer!

Auch der australische Goldproduzent Karora Resources (WKN: A2QAN6) legt einmal mehr HAMMER-starke Bohrergebnisse vor. Dieses Mal sogar aus vier verschiedenen Zonen innerhalb der Mine. Vorab sei schon mal gesagt, allesamt durchteuften sehr starke Adern und trafen auf Goldvorkommen mit Gehalten zwischen 3,3 und 9,5 g/t Gold über bis zu 23 m.

Weiter für Furore sorgten auch die Bohrungen auf "Western Flanks Deeps', wo 150 bis 250 m unterhalb der aktuellen Abbauzonen, die von Geologen vermuteten Goldadern tatsächlich getroffen wurden. Besonders interessant ist, dass die neue "Mason'-Zone, die sich westlich von "Larkin' befindet, wieder mit 3,3 g/t über 23,0 m, 5,4 g/t über 11,0 m, 4,4 g/t über 11,0 m und 9,0 g/t über 3,0 m auftrumpfen konnte. Bereits zuvor wurden hier hohe Gehalte von 6,0 g/t über 13 m und 12,0 g/t über 17,0 m gebohrt.

Paul Andre Huet, Chairman und CEO, zeigte sich sichtlich zufrieden mit den Bohrergebnissen und sagte:

"Die neuen Ergebnisse, die aus dem Tiefbohrprogramm von "Western Flanks' sind weiterhin sehr gut und zeigen robuste Ergebnisse aus dem südlichen Abschnitt der Zone. Diese Ergebnisse bauen auf den zuvor gemeldeten starken Tiefbohrergebnissen auf dem zentralen Abschnitt von "Western Flanks' auf und geben mehr Vertrauen in die Beständigkeit der Goldmineralisierung unterhalb der aktuellen Goldmineralressource, die in der Tiefe weiterhin offen ist. Die Ergebnisse der Bohrungen aus der südlichen Zone ergaben ebenfalls sehr starke Abschnitte mit 9,5 g/t über 7,1 m und 3,8 g/t über 6,0 m. Die dritte Reihe von Ergebnissen aus der neuen "Mason'-Zone unterstützt weiterhin unsere Interpretation eines bedeutenden goldmineralisierten Systems, das parallel und westlich der "Larkin'-Zone verläuft. Die neuen Ergebnisse beinhalten Abschnitte von 5,4 g/t über 11,0 m und 6,5 g/t über 5,0 m, die auf dem zuvor gemeldeten besten "Mason'-Abschnitt von 12,0 g/t über 17,0 m aufbauen. Die Tatsache, dass vier neue Bohrlöcher von "Mason' signifikante Goldmineralisierungsergebnisse lieferten, ist sehr ermutigend für dessen Potenzial, eine neue und robuste Abbaumöglichkeit von "Beta Hunt' zu sein."

Fazit:

Diese hervorragenden Ergebnisse von Karora Resources (WKN: A2QAN6) in Kombination mit den ebenfalls sehr guten aus dem nördlichen und mittleren Abschnitt der Scherflächen "A Zone Deeps' mit 6,6 g/t über 9,0 m und "Cowcill', mit 3,3 g/t über 11,9 m zeigen zusätzliches starkes Potenzial! Die Ergebnisse der Zone "A' bestätigen die Fortsetzung der Mineralressource in der Tiefe. Bei "Cowcill' bestätigen die Ergebnisse das Potenzial für eine neue Goldmineralressource parallel und östlich der Mineralressource "Larkin'. Insgesamt untermauern die neuen Ergebnisse das Potenzial für ein beträchtliches kontinuierliches Wachstum der "Beta Hunt'-Ressourcen, nachdem in den vergangenen Jahren schon beeindruckende Gold-Unzen hinzugekommen sind. Bereits für das erste Quartal erwarten wir eine neue Ressourcenschätzung.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Bildquellen: das Unternehmen, Intro-Bild: Stock.adobe.com Quellen: Victoria Gold, Karora Resources sowie eigener Research und eigene Interpretationen

