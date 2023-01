Der S&P500 konnte am heutigen Donnerstag weiter ansteigen und notiert aktuell im Bereich von 4.030 Punkten. Der S&P 500 befindet sich weiterhin vor einem massiven Widerstandsbereich im Wochenchart und könnte hier wieder nach unten abdrehen. Darauf deutet aktuell auch die geringe Dynamik hin. Derzeit sieht es eher so aus, dass der S&P 500 vor einem Verlaufshoch steht und in der Folge erneut nach unten abdreht und den übergeordneten Abwärtstrend weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...