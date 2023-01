THE CHANNON, Australien, Jan. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Australiens eigene "Königin der Zitronenkräuter" - die Zitronenmyrte - hatte ihr großes Debüt auf der SIRHA, Europas größter Fachmesse für das Gastgewerbe, die in den vergangenen fünf Tagen in Lyon (Frankreich) stattgefunden hat.



Am Stand von Sens Gourmet konnten sich die Messebesucher von der unglaublichen Geschmacksintensität der Zitronenmyrtenblätter überzeugen, denn Australian Native Products gehört jetzt zur Familie der Lieferanten für die innovativen Zutaten dieses innovativen Vertriebsunternehmens.

Außerdem stand die Zitronenmyrte auf der Speisekarte des weltberühmten Kochwettbewerbs Bocuse d'Or, im Rahmen dessen der australische Teilnehmer Alex McIntosh sie in seinen Gerichten verwendete, um die Jury zu überzeugen.

Die Zitronenmyrte wird oft als "zitroniger als die Zitrone" beschrieben, was auf ihren hohen Citralgehalt zurückzuführen ist, der einen intensiven Zitrusgeschmack in Verbindung mit Süße und Kühlung am Gaumen bewirkt.

Köche und Lebensmittelhersteller auf der ganzen Welt entdecken, dass dieser unverwechselbare Zitrusgeschmack ideal ist, um sowohl süße und herzhafte Gerichte als auch heiße und kalte Getränke zu verfeinern.

"Wir sind begeistert von der Resonanz, die unsere Zitronenmyrte auf der SIRHA Lyon gefunden hat", so Ross Norris, General Manager von Australian Native Products.

"Obwohl die Zitronenmyrte bereits für ihre antibakteriellen und antimykotischen Eigenschaften in Reinigungs- und Wellnessprodukten bekannt und in Tees sehr begehrt ist, sind wir noch dabei, ihr großes Potenzial als kulinarische Zutat zu erkunden."

Der Gründer und Inhaber von Sens Gourmet, Jean-Michel Thirion, stimmt dem zu. "Ich habe die Zitronenmyrte vor 25 Jahren entdeckt, hatte aber Schwierigkeiten, sie zu beschaffen. Es ist großartig, dass wir jetzt mit Australian Native Products zusammenarbeiten, um Köchen in Europa Zugang zu dieser unglaublichen Zutat zu verschaffen.

Mein Unternehmen ist stolz darauf, Küchenchefs, die an der Spitze der Innovation stehen, mit einzigartigen Aromen zu versorgen, und so habe ich mich sehr gefreut, dass ich ihnen auf der SIRHA Lyon die Zitronenmyrte zeigen konnte."

Als weltweit renommiertester Wettbewerb für Köche ist Bocuse d'Or bekannt als Inkubator kulinarischer Ideen und die perfekte Plattform, um die Vielseitigkeit der Zitronenmyrte zu präsentieren.

Australian Native Products ist stolzer Sponsor des australischen Bocuse d'Or-Teams, und der Teilnehmer Alex McIntosh sagte, dass die Zitronenmyrte ein wesentlicher Bestandteil seiner Gerichte sei.

"Im ersten Teil des Wettbewerbs habe ich Zitronenmyrte in einer Mousse als Teil des Desserts verwendet, und in der Sauce zum Hauptgang war sie perfekt", erklärt er.

"Zitronenmyrte gibt einen echten Zitronenkick, und ich liebe den kühlenden Abgang am Gaumen."

Ross Norris sagt, er sei überwältigt von der Reaktion der vielen Köche und Besucher der SIRHA, die die Zitronenmyrte probiert haben.

"Es ist klar, dass Köche, die auf der Suche nach kreativen Ideen sind, von diesem australischen Zitronenkraut sehr begeistert sind. Wir sind davon überzeugt, dass sie bald auf den Speisekarten von Spitzenrestaurants auf der ganzen Welt zu finden sein wird, und wir freuen uns, dass wir die Nachfrage nach dieser einzigartigen und spannenden Zutat befriedigen können.

Mit unseren biologischen und konventionellen Farmen in Queensland und New South Wales wollen wir unserem Ziel treu bleiben, den Menschen zu helfen, ihr Wohlbefinden durch Ernährung aus der Natur zu verbessern", fügt er hinzu.

"Und indem wir Produkte auf den Markt bringen, die die funktionellen Vorteile der Zitronenmyrte nutzen, werden wir diese erstaunliche Pflanze mit der Welt teilen."

Australian Native Products ist der weltweit größte Erzeuger, Verarbeiter und Vermarkter von biologischer und konventioneller Zitronenmyrte und bietet eine vollständige Lieferkette vom Erzeuger bis zum Verbraucher. Mit der Vision, "die verborgenen Vorteile der einheimischen australischen Pflanzen zu erschließen", hat dieses dynamische Unternehmen konsequent in nachhaltigen Anbau, Produktionsinnovation, Produktentwicklung und Marktzugang investiert, während es gleichzeitig das Bewusstsein für diese Produkte schärft und sie für Kunden in aller Welt verfügbar macht.

