SARNIA, Ontario, Jan. 26, 2023("Aduro" oder das "Unternehmen") (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadischer Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien zum chemischen Recycling von Kunststoffen und zur Umwandlung von Schweröl und erneuerbaren Ölen in neuartige Ressourcen und höherwertige Kraftstoffe, freut sich, seine Teilnahme am kommenden Uttar Pradesh Global Investors Summit (UPGIS) 2023 bekanntzugeben, der vom 10. bis 12. Februar in Lucknow stattfindet. Die Konferenz, eine Vorzeigeveranstaltung der Regierung von Uttar Pradesh (Indien), wird politische Entscheidungsträger, Unternehmensleiter, Wirtschaftsdelegationen, Akademiker, Think-Tanks sowie politische und staatliche Führungskräfte aus der ganzen Welt zusammenbringen, um Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden und Partnerschaften zu schmieden.



Der UPGIS 2023 wird sektorspezifische Wissensveranstaltungen, grenzüberschreitende Investitionszusagen und eine Innovationsausstellung umfassen. Aduro wird seine Hydrochemolytic-Technologie für das Upcycling von Kunststoffen vorstellen, eine chemische Recyclingtechnologie der nächsten Generation, die eine Lösung für das wachsende Plastikmüllproblem und ein Katalysator für wirtschaftliches Wachstum ist. Darüber hinaus wird Aduro Einzelgespräche mit Regierungsbehörden, Wirtschaftsvertretern, strategischen Partnern und interessierten Investoren führen.

"Wir freuen uns, am Uttar Pradesh Global Investors Summit 2023 teilzunehmen, da er uns die Möglichkeit bietet, die einzigartige Geschichte von Aduro einer neuen und vielfältigen Gruppe von potenziellen Partnern und Investoren vorzustellen", so Ofer Vicus, CEO von Aduro. "Uttar Pradesh ist der bevölkerungsreichste Bundesstaat Indiens und damit ein idealer Standort für die Einführung unserer Hydrochemolytic-Technologie für das Upcycling von Kunststoffen. Wir sind gut aufgestellt, um unser Wachstum im Jahr 2023 und darüber hinaus fortzusetzen, und wir freuen uns auf persönliche Gespräche mit potenziellen Interessengruppen, um zu erörtern, wie unsere Technologie einen positiven Einfluss auf die Region haben kann."

Als Unterzeichner des Pariser Abkommens über den Klimawandel arbeitet Indien daran, die Kohlendioxidemissionen zu verringern und das wachsende Plastikmüllproblem anzugehen. In Indien fallen jährlich 8,5 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle an, die Sammelquote liegt zwischen 70 und 80 %, es fehlt an Abfalltrennung und die Infrastruktur für die Sortierung ist unzureichend. Der Bundesstaat Uttar Pradesh ist der bevölkerungsreichste Staat des Landes und die drittgrößte Volkswirtschaft mit einer geschätzten Bevölkerung von 230 Millionen Menschen. Es besteht großes Interesse und Bedarf an innovativen Lösungen, um das wachsende Kunststoffabfallproblem in Indien in den Griff zu bekommen, zumal sich das Pro-Kopf-Aufkommen an Plastikmüll den letzten fünf Jahren fast verdoppelt hat. All diese einzigartigen Eigenschaften tragen zu der hohen potenziellen Nachfrage nach der Lösung der nächsten Generation von Aduro für das Upcycling von Plastikmüll bei und machen die Teilnahme von Aduro am UPGIS sehr opportun und zeitgerecht.

Über den Uttar Pradesh Global Investors Summit 2023

Der Uttar Pradesh Global Investors Summit2023 (UPGIS 2023) ist eine von der Regierung von Uttar Pradesh organisierte Vorzeige-Investitionsveranstaltung. Das Gipfeltreffen, das vom 10. bis 12. Februar 2023 in Lucknow stattfindet, wird politische Entscheidungsträger, Wirtschaftsführer und Regierungsvertreter aus der ganzen Welt zusammenbringen, um Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden und Partnerschaften zu schmieden. Der UPGIS 2023 steht im Einklang mit dem Ziel, Indien zu einer 5-Billionen-Dollar-Wirtschaft zu machen, und zielt darauf ab, Uttar Pradesh innerhalb der nächsten fünf Jahre zu einer 1-Billion-Dollar-Wirtschaft zu machen. Der UPGIS 2023, zu dem über 10 000 Delegierte aus mehr als 20 Ländern erwartet werden, wird als Plattform für die Vernetzung von Unternehmen und den Wissensaustausch dienen.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologiesentwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und geringen Kosten arbeitet - ein wegweisender Ansatz, der geringerwertige Rohmaterialien in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umwandelt.

Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:

Ofer Vicus, CEO

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 604-362-7011

Investor Cubed Inc.

Neil Simon, CEO

nsimon@investor3.ca

+ 1 647 258 3310

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantien für die zukünftige Performance, und dementsprechend sollte aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheit kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören ungünstige Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4a884cb0-4bad-40a3-8930-724041e424bb