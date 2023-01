he following instruments on Xetra do have their last trading day on 27.01.2023.

Die folgenden Instrumente auf Xetra haben ihren letzten Handelstag am 27.01.2023.

ISIN Name

LU0603946798 Lyxor SICAV

LU0378453376 Lyxor SICAV

