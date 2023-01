WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu Versicherungen:

"In einem ersten Reflex dürften Betroffene zur Vertragskündigung neigen. Das kann sich durchaus lohnen, denn die Unterschiede der Prämien sind abgesehen von den aktuellen Preissteigerungen beachtlich, wie die Stiftung Warentest immer wieder feststellt. Allerdings sind Gebäudeversicherungen immer wählerischer, was das Risiko angeht. Gleichzeitig gilt es, dabei den Versicherungsschutz zu überprüfen. So sollten Elementarschäden bei Gebäudeversicherungen einbezogen werden. Verbraucher sollten Verträge grundsätzlich erst dann abstoßen, wenn ein neuer Vertrag sicher ist. In diesen Fällen übernehmen die neuen Versicherungen auch gerne die Formalitäten."/al/DP/jha