BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu drei Jahre Corona:

"Die Pandemie sollte das Bewusstsein dafür schärfen, dass es so etwas wie ein Null-Risiko nicht gibt und dass jede Maßnahme negative Begleitwirkungen haben kann. So kann es zum Beispiel prinzipiell keine völlig risikolose Impfung geben. Dafür senkt sie aber in den allermeisten Fällen das vielfach größere Risiko, schwer zu erkranken. Diese Fähigkeit, verschiedene Risiken rational gegeneinander abzuwägen, wird in unserer vernetzten Welt immer wichtiger."